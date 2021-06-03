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"Уж очень явно мимо!": В РАН ответили на сообщения о надвигающемся на Землю облаке плазмы

Учёные подтвердили, что возможность задеть планету была, но вопросы есть к "уникальности и мощности" выброса.

3 июня, 01:08
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Информация о движущемся в сторону Земли крупном облаке плазмы, выброшенном Солнцем и якобы способном вызвать геомагнитные бури, является недостоверной. Об этом заявили в Физическом институте имени П.Н. Лебедева РАН (ФИАН). Учёные отметили, что важно направление выброса.

"А выброс был направлен уж очень явно мимо Земли. Возможность зацепить нашу планету у него была лишь краем, и то с очень низкой вероятностью. Такие же краевые касания могут вызвать лишь незначительные возмущения поля, но никак не бури, да ещё и крупные, стоящие упоминания. Утверждения же об уникальности и мощности выброса целиком остаются на совести сайта SpaceWeather либо перепечатывавших это сообщение российских изданий, так как не имеют ничего общего с действительностью", — приводит ТАСС комментарий учёных.

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Учёные заявляют, что вероятность касания Земли и слабых краткосрочных возмущений поля составляет примерно 10%, а вероятность заметных магнитных бурь составляет менее 1%.

Ранее Лайф писал, что специалисты SpaceWeather предположили, что это будет самый яркий и быстрый выброс из атмосферы Солнца, зафиксированный в новом, 25-м, солнечном цикле.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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