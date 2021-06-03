"Уж очень явно мимо!": В РАН ответили на сообщения о надвигающемся на Землю облаке плазмы
Учёные подтвердили, что возможность задеть планету была, но вопросы есть к "уникальности и мощности" выброса.
Фото © Pexels
Информация о движущемся в сторону Земли крупном облаке плазмы, выброшенном Солнцем и якобы способном вызвать геомагнитные бури, является недостоверной. Об этом заявили в Физическом институте имени П.Н. Лебедева РАН (ФИАН). Учёные отметили, что важно направление выброса.
"А выброс был направлен уж очень явно мимо Земли. Возможность зацепить нашу планету у него была лишь краем, и то с очень низкой вероятностью. Такие же краевые касания могут вызвать лишь незначительные возмущения поля, но никак не бури, да ещё и крупные, стоящие упоминания. Утверждения же об уникальности и мощности выброса целиком остаются на совести сайта SpaceWeather либо перепечатывавших это сообщение российских изданий, так как не имеют ничего общего с действительностью", — приводит ТАСС комментарий учёных.
Не голливудская фантастика, а реальная угроза: Учёные предрекли катастрофу на Земле к 2025 году из-за вспышек на Солнце
Учёные заявляют, что вероятность касания Земли и слабых краткосрочных возмущений поля составляет примерно 10%, а вероятность заметных магнитных бурь составляет менее 1%.
Ранее Лайф писал, что специалисты SpaceWeather предположили, что это будет самый яркий и быстрый выброс из атмосферы Солнца, зафиксированный в новом, 25-м, солнечном цикле.
Комментариев: 0