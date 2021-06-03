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Раскрыта дата презентации новой версии Windows

Операционную систему сначала распространят среди тестировщиков. Её выход на рынок ожидается через несколько месяцев после презентации.

3 июня, 00:35
<p>Фото © ТАСС / Рeter Kneffel</p>

Фото © ТАСС / Рeter Kneffel

Американская корпорация Microsoft представит новую версию своего флагманского программного обеспечения (ОС) Windows 24 июня. Генеральный директор Сатья Наделла назвал это обновление одним из "самых значительных" изменений операционной системы для персональных компьютеров в этом десятилетии, передаёт агентство Bloomberg.

В материале сообщается, что обновление включает в себя изменения в дизайне, дополнительные возможности для создателей и разработчиков через магазин приложений, а также способы более простого налаживания связей между пользователями и сообществами. ПО сначала будет распространено среди так называемых инсайдеров Windows — тех, кто подпишется на тестирование новых продуктов. Отмечается, что выход новой версии на рынок ожидается осенью этого года.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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