Раскрыта дата презентации новой версии Windows

В материале сообщается, что обновление включает в себя изменения в дизайне, дополнительные возможности для создателей и разработчиков через магазин приложений, а также способы более простого налаживания связей между пользователями и сообществами. ПО сначала будет распространено среди так называемых инсайдеров Windows — тех, кто подпишется на тестирование новых продуктов. Отмечается, что выход новой версии на рынок ожидается осенью этого года.