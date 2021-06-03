Раскрыта дата презентации новой версии Windows
Операционную систему сначала распространят среди тестировщиков. Её выход на рынок ожидается через несколько месяцев после презентации.
Фото © ТАСС / Рeter Kneffel
Американская корпорация Microsoft представит новую версию своего флагманского программного обеспечения (ОС) Windows 24 июня. Генеральный директор Сатья Наделла назвал это обновление одним из "самых значительных" изменений операционной системы для персональных компьютеров в этом десятилетии, передаёт агентство Bloomberg.
В материале сообщается, что обновление включает в себя изменения в дизайне, дополнительные возможности для создателей и разработчиков через магазин приложений, а также способы более простого налаживания связей между пользователями и сообществами. ПО сначала будет распространено среди так называемых инсайдеров Windows — тех, кто подпишется на тестирование новых продуктов. Отмечается, что выход новой версии на рынок ожидается осенью этого года.
Ранее Лайф сообщал, что из-за уязвимости ПО Microsoft оказались под угрозой десятки тысяч компаний.
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