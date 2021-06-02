Командующий белорусскими Военно-воздушными силами и Войсками противовоздушной обороны Игорь Голуб объяснил, почему Миг-29 сопровождал самолёт Ryanair, который 23 мая экстренно приземлился в Минске. С его слов, это был не перехват. Истребитель был поднят в воздух для того, чтобы при необходимости указывать курс пассажирскому судну и прикрыть Минск.

"По всем международным правилам, экипаж перехватчика должен выйти вперёд на расстоянии 10 метров с левой стороны... А расстояние между МиГ-29 и гражданским воздушным судном было более 50 километров... Он должен был … контролировать правильность курса следования гражданского судна в аэропорт Минск-2 согласно тому коридору, который ему освободили гражданские диспетчеры", — заявил Голуб в фильме, опубликованном на YouTube-канале ОНТ.

Он добавил, что в случае отказал радиосвязи на борту лайнера истребитель мог направлять его сигналами, манёврами, передавая таким образом указания с земли.

Голуб заверил, что командир экипажа сам принял решение повернуть в Минск, хотя уже через несколько минут самолет был бы над территорией Литвы. Его "никто не принуждал, никто не давал команду, ему только рекомендовали".

Ранее Лайф писал, что есть расшифровка переговоров диспетчера в Минске с пилотом самолёта Ryanair.