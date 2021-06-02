"Это не перехват": В Минске объяснили, зачем МиГ-29 сопровождал рейс Ryanair
Главнокомандующий ВВС Белоруссии объяснил, что это не перехват по всем международным стандартам, об этом говорит даже расстояние между воздушными суднами.
Фото © Кадр из видео телеканала ОНТ
Командующий белорусскими Военно-воздушными силами и Войсками противовоздушной обороны Игорь Голуб объяснил, почему Миг-29 сопровождал самолёт Ryanair, который 23 мая экстренно приземлился в Минске. С его слов, это был не перехват. Истребитель был поднят в воздух для того, чтобы при необходимости указывать курс пассажирскому судну и прикрыть Минск.
"По всем международным правилам, экипаж перехватчика должен выйти вперёд на расстоянии 10 метров с левой стороны... А расстояние между МиГ-29 и гражданским воздушным судном было более 50 километров... Он должен был … контролировать правильность курса следования гражданского судна в аэропорт Минск-2 согласно тому коридору, который ему освободили гражданские диспетчеры", — заявил Голуб в фильме, опубликованном на YouTube-канале ОНТ.
Он добавил, что в случае отказал радиосвязи на борту лайнера истребитель мог направлять его сигналами, манёврами, передавая таким образом указания с земли.
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Голуб заверил, что командир экипажа сам принял решение повернуть в Минск, хотя уже через несколько минут самолет был бы над территорией Литвы. Его "никто не принуждал, никто не давал команду, ему только рекомендовали".
Ранее Лайф писал, что есть расшифровка переговоров диспетчера в Минске с пилотом самолёта Ryanair.
Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился один из основателей телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан, а информация об угрозе взрыва не подтвердилась.
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