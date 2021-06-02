Дым виден за десятки километров: На юге Тегерана полыхает нефтеперерабатывающий завод
Предприятие расположено на окраине города в обширной промышленной зоне всего в нескольких сотнях метров от жилых кварталов.
Фото © Соцсети
На юге Тегерана вспыхнул сильный пожар. Видео © Соцсети
На юге столицы Ирана Тегерана загорелся нефтеперерабатывающий завод. Как пишут местные СМИ, это произошло после взрыва, вызванного утечкой сжиженного газа.
Как пишет издание Sorouh, мощность завода составляет 250 тысяч баррелей в сутки. Он расположен на окраине города в обширной промышленной зоне всего в нескольких сотнях метров от жилых кварталов. Огромный столб дыма виден за десятки километров, полыхает несколько огромных ёмкостей. Пожарные говорят, что придётся подождать, пока в них не выгорит всё топливо. Представители компании, которой принадлежит завод, заверяют, что взрыв не был вызван саботажем.
Ранее нечто подобное было в Индонезии. Там в масштабном пожаре пострадали десятки человек.
Комментариев: 0