Как пишет издание Sorouh, мощность завода составляет 250 тысяч баррелей в сутки. Он расположен на окраине города в обширной промышленной зоне всего в нескольких сотнях метров от жилых кварталов. Огромный столб дыма виден за десятки километров, полыхает несколько огромных ёмкостей. Пожарные говорят, что придётся подождать, пока в них не выгорит всё топливо. Представители компании, которой принадлежит завод, заверяют, что взрыв не был вызван саботажем.