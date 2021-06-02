В ФБР назвали группировки хакеров, стоящие за атакой на JBS
Американские спецслужбы сейчас работают над тем, чтобы привлечь виновников к ответственности.
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Американское Федеральное бюро расследований считает, что к атаке на крупнейшего производителя мяса — компанию LBL — имеют отношение хакерские группировки REvil и Sodinokibi. Об этом говорится в заявлении ведомства.
"Мы приписываем REvil и Sodinokibi атаку на JBS и усердно работаем над тем, чтобы привлечь злоумышленников к правосудию", — заявили в ФБР.
Ранее Лайф рассказывал, что президент США Джо Байден намерен обсудить кибератаку на JBS в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве. США не исключают применения каких-либо мер в отношении России по этому вопросу, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
31 мая JBS сообщила, что её компьютерные сети в Северной Америке и Австралии были атакованы. В Белом доме заявляли, что есть данные о российском следе. Отмечалось, что американская сторона контактирует с российскими властями по этому вопросу, следствие ведёт ФБР.
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