В ФБР назвали группировки хакеров, стоящие за атакой на JBS

Американское Федеральное бюро расследований считает, что к атаке на крупнейшего производителя мяса — компанию LBL — имеют отношение хакерские группировки REvil и Sodinokibi. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Мы приписываем REvil и Sodinokibi атаку на JBS и усердно работаем над тем, чтобы привлечь злоумышленников к правосудию", — заявили в ФБР.