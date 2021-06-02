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В Крыму началась всероссийская конференция Городов трудовой доблести

На ней обсуждается, как прививать студентам и школьникам любовь к Родине, а также как их воспитывать на примере трудовых подвигов времён Великой Отечественной войны.

2 июня, 22:35

Фото © "Вести Севастополя"

Более 100 участников из различных регионов России собрались на конференции Городов трудовой доблести, которая проходит в Севастополе. Педагоги и работники музеев делятся с коллегами способами превратить историю в интерактивный и интересный для молодых людей рассказ.

"Именно школьный музей, на наш взгляд, должен стать точкой притяжения ребят совершенно с разными интересами. Не только юных экскурсоводов, как привыкли об этом думать. А музеи сегодня — это интерактивные образовательные пространства", — передают "Вести Севастополя" слова руководителя детского центра Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (Москва) Елены Слесаренко.

Конференция продлится два дня, а лучшие предложения могут уже этим летом воплотиться в новых экскурсионных программах и онлайн-экспозициях.

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Ранее гендиректор Третьяковки рассказала, как музей празднует 165-летие. В частности, открывается масштабная международная конференция, посвящённая передвижникам.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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