В Крыму началась всероссийская конференция Городов трудовой доблести

Более 100 участников из различных регионов России собрались на конференции Городов трудовой доблести, которая проходит в Севастополе. Педагоги и работники музеев делятся с коллегами способами превратить историю в интерактивный и интересный для молодых людей рассказ.

"Именно школьный музей, на наш взгляд, должен стать точкой притяжения ребят совершенно с разными интересами. Не только юных экскурсоводов, как привыкли об этом думать. А музеи сегодня — это интерактивные образовательные пространства", — передают "Вести Севастополя" слова руководителя детского центра Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (Москва) Елены Слесаренко.

Конференция продлится два дня, а лучшие предложения могут уже этим летом воплотиться в новых экскурсионных программах и онлайн-экспозициях.