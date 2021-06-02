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Медведев впервые пробился в третий раунд чемпионата "Ролан Гаррос"

Для россиянина это уже вторая победа на открытом чемпионате во Франции.

2 июня, 22:13
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/rolandgarros" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Roland-Garros</a></p>

Фото © Twitter / Roland-Garros

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг чемпионата "Ролан Гаррос". Он обыграл американца Томми Пола. Теперь ему предстоит сразиться с другим американцем — Райли Опелкой.

Встреча второго раунда завершилась со счётом 3:6, 6:1, 6:4, 6:3 в пользу 25-летнего россиянина. Сам поединок продолжался 2 часа 18 минут.

Как отмечает РБК, Медведев является второй ракеткой мира и победителем десяти турниров под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Россиянин играл в финале двух турниров Большого шлема — открытых чемпионатах США (2019) и Австралии (2021). На чемпионате "Ролан Гаррос" он впервые прошёл дальше первого круга.

Главный матч жизни: Медведев уже трижды обыгрывал Джоковича, но нужно это сделать ещё раз

Главный матч жизни: Медведев уже трижды обыгрывал Джоковича, но нужно это сделать ещё раз

Ранее сообщалось, что первая ракетка России вылетела с "Ролан Гаррос", упустив два матчбола. По ходу третьего решающего сета наша спортсменка проиграла шесть геймов подряд.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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