Медведев впервые пробился в третий раунд чемпионата "Ролан Гаррос"

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг чемпионата "Ролан Гаррос". Он обыграл американца Томми Пола. Теперь ему предстоит сразиться с другим американцем — Райли Опелкой.

Встреча второго раунда завершилась со счётом 3:6, 6:1, 6:4, 6:3 в пользу 25-летнего россиянина. Сам поединок продолжался 2 часа 18 минут.

Как отмечает РБК, Медведев является второй ракеткой мира и победителем десяти турниров под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Россиянин играл в финале двух турниров Большого шлема — открытых чемпионатах США (2019) и Австралии (2021). На чемпионате "Ролан Гаррос" он впервые прошёл дальше первого круга.