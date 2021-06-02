В Минздраве назвали условие снятия части коронавирусных ограничений
Глава министерства рассказал, что россияне стали активнее ставить прививки. Первую дозу препарата получило уже более 18 миллионов человек.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Часть коронавирусных ограничений можно будет снять, когда от CoViD-19 будет привито 60% населения страны. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
"Если провакцинируется 60% населения, плюс количество переболевших, мы фактически создадим хороший иммунитет", — приводит ТАСС пояснения Мурашко.
Отвечая на вопрос, о каких послаблениях будет идти речь при вакцинации 60% населения, он пояснил, что нужно будет "смотреть за эпидситуацией", и добавил, что "послабления, конечно, будут по разным направлениям".
Ранее на ПМЭФ Мурашко рассказал, что уже более 18 миллионов жителей страны привились первым компонентом вакцины против коронавируса. По оценке главы министерства, "активность населения возросла очень хорошо".
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