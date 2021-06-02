В Минздраве назвали условие снятия части коронавирусных ограничений

Часть коронавирусных ограничений можно будет снять, когда от CoViD-19 будет привито 60% населения страны. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Если провакцинируется 60% населения, плюс количество переболевших, мы фактически создадим хороший иммунитет", — приводит ТАСС пояснения Мурашко.

Отвечая на вопрос, о каких послаблениях будет идти речь при вакцинации 60% населения, он пояснил, что нужно будет "смотреть за эпидситуацией", и добавил, что "послабления, конечно, будут по разным направлениям".