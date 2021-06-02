Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Минздрав: План по вакцинации от ковида в России выполнен на 25%

При этом на данный момент число россиян, получивших первый компонент прививки, уже превысило 18 миллионов.

2 июня, 14:23

Фото © ТАСС / ZUMA

Заместитель главы Минздрава РФ Олег Гриднев на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что план массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции на данный момент выполнен в России более чем на 25%. При этом останавливаться на достигнутом нельзя, темпы вакцинации нужно наращивать, подчеркнул он.

"Данные постоянно меняются, уже эти данные достаточно внушительные, около 25%, даже больше, от подлежащих вакцинации [уже привились]", — цитирует слова замглавы Минздрава ТАСС.

"Скупой платит дважды": Путин попросил кабмин не нервировать Силуанова, вспомнив русскую пословицу

"Скупой платит дважды": Путин попросил кабмин не нервировать Силуанова, вспомнив русскую пословицу

При этом сам министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал число россиян, получивших первый компонент прививки от ковида, таких граждан уже более 18 миллионов.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Сергей Шнуров: Я Евровидение вообще никогда не смотрел

сегодня в 14:16

Мурашко назвал число россиян, привившихся первым компонентом вакцины от коронавируса

сегодня в 14:04

"Скупой платит дважды": Путин попросил кабмин не нервировать Силуанова, вспомнив русскую пословицу

сегодня в 13:23

Вопрос проведения пресс-конференции Путина и Байдена по итогам саммита пока не решён, заявил Песков

сегодня в 15:13
Life

Ошибка на миллиарды: как жителей Камчатки 20 лет пытаются посадить на газ

сегодня в 15:13

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1