Минздрав: План по вакцинации от ковида в России выполнен на 25%

Заместитель главы Минздрава РФ Олег Гриднев на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что план массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции на данный момент выполнен в России более чем на 25%. При этом останавливаться на достигнутом нельзя, темпы вакцинации нужно наращивать, подчеркнул он.

"Данные постоянно меняются, уже эти данные достаточно внушительные, около 25%, даже больше, от подлежащих вакцинации [уже привились]", — цитирует слова замглавы Минздрава ТАСС.