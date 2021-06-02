Минздрав: План по вакцинации от ковида в России выполнен на 25%
При этом на данный момент число россиян, получивших первый компонент прививки, уже превысило 18 миллионов.
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Заместитель главы Минздрава РФ Олег Гриднев на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что план массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции на данный момент выполнен в России более чем на 25%. При этом останавливаться на достигнутом нельзя, темпы вакцинации нужно наращивать, подчеркнул он.
"Данные постоянно меняются, уже эти данные достаточно внушительные, около 25%, даже больше, от подлежащих вакцинации [уже привились]", — цитирует слова замглавы Минздрава ТАСС.
При этом сам министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал число россиян, получивших первый компонент прививки от ковида, таких граждан уже более 18 миллионов.
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