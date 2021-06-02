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Мурашко назвал число россиян, привившихся первым компонентом вакцины от коронавируса

В данный момент более 70 тысяч пациентов с ковидом в стране проходят лечение в стационарах, а 1,5 тысячи находятся в отделениях реанимации, уточнил глава Минздрава.

2 июня, 14:04
<p>Михаил Мурашко. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Михаил Мурашко. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что более 18 миллионов жителей страны уже привились первым компонентом вакцины против коронавируса. Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В общей сложности привито уже больше 18 миллионов первым компонентом. Сейчас активность населения возросла очень хорошо", — рассказал глава Минздрава в кулуарах мероприятия.

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Он также сообщил, что на сегодняшний день более 70 тысяч пациентов с коронавирусом проходят лечение в стационарах, а 1,5 тысячи находятся в реанимации. Всего болеют 270 тысяч человек.

Ранее Лайф рассказывал, что в Росздравнадзоре оценили частоту побочных эффектов от российских антиковидных вакцин. Она оказалась очень незначительна. Отслеживать наличие нежелательных реакций помогают так называемые дневники привитых, которые на портале госуслуг может вести любой гражданин.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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