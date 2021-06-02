Мурашко назвал число россиян, привившихся первым компонентом вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что более 18 миллионов жителей страны уже привились первым компонентом вакцины против коронавируса. Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В общей сложности привито уже больше 18 миллионов первым компонентом. Сейчас активность населения возросла очень хорошо", — рассказал глава Минздрава в кулуарах мероприятия.

Он также сообщил, что на сегодняшний день более 70 тысяч пациентов с коронавирусом проходят лечение в стационарах, а 1,5 тысячи находятся в реанимации. Всего болеют 270 тысяч человек.