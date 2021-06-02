Мурашко назвал число россиян, привившихся первым компонентом вакцины от коронавируса
В данный момент более 70 тысяч пациентов с ковидом в стране проходят лечение в стационарах, а 1,5 тысячи находятся в отделениях реанимации, уточнил глава Минздрава.
Михаил Мурашко. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что более 18 миллионов жителей страны уже привились первым компонентом вакцины против коронавируса. Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"В общей сложности привито уже больше 18 миллионов первым компонентом. Сейчас активность населения возросла очень хорошо", — рассказал глава Минздрава в кулуарах мероприятия.
Он также сообщил, что на сегодняшний день более 70 тысяч пациентов с коронавирусом проходят лечение в стационарах, а 1,5 тысячи находятся в реанимации. Всего болеют 270 тысяч человек.
Ранее Лайф рассказывал, что в Росздравнадзоре оценили частоту побочных эффектов от российских антиковидных вакцин. Она оказалась очень незначительна. Отслеживать наличие нежелательных реакций помогают так называемые дневники привитых, которые на портале госуслуг может вести любой гражданин.
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