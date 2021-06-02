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"Болезнь продолжается и сегодня": Продюсер Верки Сердючки раскрыл правду о том, почему артист покинул сцену

Годами фанаты Андрея Данилко пытались понять, в чём же причина ухода Верки Сердючки со сцены. Главная версия — проблемы со здоровьем: мужчина заметно прибавил в весе и на определённое время даже "скрылся с радаров". Некоторые всерьёз думали, что у артиста рак.

2 июня, 13:59

Фото © Instagram / v_serduchka

В нулевых и начале десятых Андрей Данилко был одним из самых востребованных артистов в постсоветских странах. Гастрольный график был очень напряжённым. Дошло до того, что певец принял решение даже уйти со сцены. О подробностях закулисной жизни легендарной Верки Сердючки рассказал его продюсер Юрий Никитин в разговоре с Дмитрием Гордоном. Интервью вышло на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

На протяжении 10 лет Андрей был самым востребованным гастролёром в СНГ. Он играл по 30, 40, 50 концертов в месяц. Он не жил. Этот период пронёсся так быстро, что Андрей даже ничего из него не помнит

Юрий Никитин

Продюсер Андрея Данилко

Кадры из видео © YouTube / "В гостях у Гордона"

По словам Никитина, онкология тут ни при чём. Здоровье артисту подпортил плотный график — из-за него у Данилко случился гормональный сбой.

Как-то он понял, что загнался, и признался, что теряет ощущение предвкушения выхода на сцену и всё делает на автомате. Здоровье от такого графика очень сильно пошатнулось. У Андрея перепутались день с ночью. Возник гормональный сбой. Его организм требовал отдыха. Всё это продолжается до сегодняшнего дня. Это сказывается на его внешности, Андрей сильно переживает

Юрий Никитин

Фото © Instagram / v_serduchka

Фото © Instagram / v_serduchka

Трудоспособности Данилко можно только позавидовать. За последние годы он появлялся на Евровидении то в качестве звёздного гостя, то пробовал себя в роли англоговорящего ведущего и записывал альбом. Мало того, недавно Сердючка появилась в новых выпусках "Орла и решки" вместе с Верой Брежневой.

Андрей безумно талантлив, он может придумать что-то гениальное буквально за секунду. Можно сказать, что он Богом поцелованный. Андрей очень добрый, невероятно щедрый, отзывчивый, ранимый, тонко чувствующий правду

Юрий Никитин

Похоже, артист со своими проблемами успешно справляется — на лето запланировано уже несколько концертов

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Авторы
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Сергей Трофимов

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