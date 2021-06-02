"Болезнь продолжается и сегодня": Продюсер Верки Сердючки раскрыл правду о том, почему артист покинул сцену
Годами фанаты Андрея Данилко пытались понять, в чём же причина ухода Верки Сердючки со сцены. Главная версия — проблемы со здоровьем: мужчина заметно прибавил в весе и на определённое время даже "скрылся с радаров". Некоторые всерьёз думали, что у артиста рак.
В нулевых и начале десятых Андрей Данилко был одним из самых востребованных артистов в постсоветских странах. Гастрольный график был очень напряжённым. Дошло до того, что певец принял решение даже уйти со сцены. О подробностях закулисной жизни легендарной Верки Сердючки рассказал его продюсер Юрий Никитин в разговоре с Дмитрием Гордоном. Интервью вышло на YouTube-канале "В гостях у Гордона".
На протяжении 10 лет Андрей был самым востребованным гастролёром в СНГ. Он играл по 30, 40, 50 концертов в месяц. Он не жил. Этот период пронёсся так быстро, что Андрей даже ничего из него не помнит
Кадры из видео © YouTube / "В гостях у Гордона"
По словам Никитина, онкология тут ни при чём. Здоровье артисту подпортил плотный график — из-за него у Данилко случился гормональный сбой.
Как-то он понял, что загнался, и признался, что теряет ощущение предвкушения выхода на сцену и всё делает на автомате. Здоровье от такого графика очень сильно пошатнулось. У Андрея перепутались день с ночью. Возник гормональный сбой. Его организм требовал отдыха. Всё это продолжается до сегодняшнего дня. Это сказывается на его внешности, Андрей сильно переживает
Трудоспособности Данилко можно только позавидовать. За последние годы он появлялся на Евровидении то в качестве звёздного гостя, то пробовал себя в роли англоговорящего ведущего и записывал альбом. Мало того, недавно Сердючка появилась в новых выпусках "Орла и решки" вместе с Верой Брежневой.
Андрей безумно талантлив, он может придумать что-то гениальное буквально за секунду. Можно сказать, что он Богом поцелованный. Андрей очень добрый, невероятно щедрый, отзывчивый, ранимый, тонко чувствующий правду
Похоже, артист со своими проблемами успешно справляется — на лето запланировано уже несколько концертов
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