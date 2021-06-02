Позор или высокая мода: Наряды звёзд с церемонии Glamour, которые в каждом разбудят внутреннего критика

На днях в Москве отгремела церемония вручения премии Glamour Influencers Awards 2021. В ресторане О2 Lounge в центре столицы собрались певцы, музыканты, актёры и блогеры, чтобы определить, кто на этот раз унесёт домой статуэтки главных инфлюенсеров страны. Однако не менее интересны были наряды звёздных девушек, у каждой из которых своё понятие о вкусе и стиле.