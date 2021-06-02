Позор или высокая мода: Наряды звёзд с церемонии Glamour, которые в каждом разбудят внутреннего критика
На днях в Москве отгремела церемония вручения премии Glamour Influencers Awards 2021. В ресторане О2 Lounge в центре столицы собрались певцы, музыканты, актёры и блогеры, чтобы определить, кто на этот раз унесёт домой статуэтки главных инфлюенсеров страны. Однако не менее интересны были наряды звёздных девушек, у каждой из которых своё понятие о вкусе и стиле.
Украинская певица Ани Лорак (слева) и звезда "Закрытой школы" Агата Муцениеце
Российская блогерша и певица Марьяна Ро (слева) и блогерша, ведущая, звезда "Орла и решки" Юлия Коваль
Певица, композитор и экс-участница "Фабрики звёзд" Рита Дакота (слева) и всходящая звезда — певица и блогерша Валя Карнавал
Ведущая и экс-возлюбленная футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская (слева) и актриса, кавээнщица и звезда Comedy Woman Мария Кравченко
Актриса сериала "Воронины" Екатерина Волкова (слева) и звезда Comedy Woman Надежда Сысоева
Модель Ника Вайпер (слева) и выступающая в жанре R'n'B Мари Краймбрери
Актриса, певица и экс-участница "Фабрики звёзд" Юлия Паршута (слева) и вокалистка группы IOWA Екатерина Иванчикова
Блогерша, телеведущая, супруга рэпера T-killah Мария Белова (слева) и певица Сюзанна, прославившаяся участием в шоу "X-фактор" и сотрудничеством с группой "Мальбэк"
"Темой вечеринки стали яркие и блестящие 1990-е — последнее аналоговое десятилетие", — отмечает Glamour. А с наградами с неё ушли домой в том числе Агата Муцениеце, Даня Милохин, Slava Marlow и Антон Шастун.
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