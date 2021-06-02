Юрист Леонид Тарантов настроен решительно и хочет денег, а не справедливости. Таким мнением поделился комик Илья Соболев с Лайфом. Напомним, в одном из выпусков шоу "Можно ваш телефончик?", где стендапер рандомно рассылает оскорбительные шутки незнакомым ему людям, была показана фотография одной из "жертв". Этим человеком оказался упомянутый юрист из Тольятти, который в настоящее время требует денежную сумму в размере 84 миллионов рублей за причинённый моральный ущерб.

"Они не пошли на мировую, мы им звонили, предлагали всё это замять, что ни нам, ни им этого не надо. <...> Он решительно настроен, хочется ему денег. Судья комментариев по поводу суммы не давала. Но нам всё это кажется неадекватным. Нам кажется, что это указывает в первую очередь, что он хочет хоть что-то получить от этой суммы. Не идёт речь о какой-то справедливости", — заявил нам комик.

По словам Соболева, он вместе со своими адвокатами пытался пойти на мировую и предлагал замять дело. Но никто не перезвонил после выдвинутого предложения. При этом Тарантов даже не поздоровался во время судебного заседания.

"Мы предложили суду подтвердить, Тарантов ли это на фотографии, потому что есть сомнения. Суд удовлетворил нашу просьбу. Сейчас будет назначена экспертиза, будут разбираться, он ли это на фотографии. Сам он [Тарантов] даже не поздоровался. Мы его поприветствовали — "здравствуйте", он никак не отреагировал", — посетовал Соболев.