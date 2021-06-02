Губерниев — о ничейном матче с Польшей: Пока смотреть грустно
Впереди у нашей команды — матч с Болгарией, а после — старт чемпионата Европы.
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Известный спортивный комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале выразил мнение, что прошедший матч сборной России против Польши получился достаточно невесёлым.
"Пока смотреть грустно. И тех и других. Но редко (процесс), когда таскают кирпичи под строительство стены и месят цемент, вызывает бурю восхищения. Пока прямо совсем черновой процесс! Тренер скажет, такие матчи не надо смотреть. Смотреть действительно пока непросто, но команда под нагрузкой, и надеемся, что всё будет хорошо", — написал Губерниев.
Напомним, сборная России сыграла вничью в контрольном матче против Польши — 1:1. На гол Якуба Шверчока подопечные Станислава Черчесова ответили точным ударом Вячеслава Караваева. Впереди у нашей сборной ещё один товарищеский матч — против Болгарии, а после этого — Евро-2020.
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