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Губерниев — о ничейном матче с Польшей: Пока смотреть грустно

Впереди у нашей команды — матч с Болгарией, а после — старт чемпионата Европы.

2 июня, 12:47
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Известный спортивный комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале выразил мнение, что прошедший матч сборной России против Польши получился достаточно невесёлым.

"Пока смотреть грустно. И тех и других. Но редко (процесс), когда таскают кирпичи под строительство стены и месят цемент, вызывает бурю восхищения. Пока прямо совсем черновой процесс! Тренер скажет, такие матчи не надо смотреть. Смотреть действительно пока непросто, но команда под нагрузкой, и надеемся, что всё будет хорошо", — написал Губерниев.

Сборная России по футболу сыграла вничью в контрольном матче с Польшей

Сборная России по футболу сыграла вничью в контрольном матче с Польшей

Напомним, сборная России сыграла вничью в контрольном матче против Польши — 1:1. На гол Якуба Шверчока подопечные Станислава Черчесова ответили точным ударом Вячеслава Караваева. Впереди у нашей сборной ещё один товарищеский матч — против Болгарии, а после этого — Евро-2020.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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