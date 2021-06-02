Губерниев — о ничейном матче с Польшей: Пока смотреть грустно

"Пока смотреть грустно. И тех и других. Но редко (процесс), когда таскают кирпичи под строительство стены и месят цемент, вызывает бурю восхищения. Пока прямо совсем черновой процесс! Тренер скажет, такие матчи не надо смотреть. Смотреть действительно пока непросто, но команда под нагрузкой, и надеемся, что всё будет хорошо", — написал Губерниев.