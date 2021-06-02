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В Дании объяснили решение не пускать российских болельщиков на Евро-2020

Ранее стало известно, что никаких исключений для наших болельщиков, которые бы хотели попасть на игры турнира, сделано не будет.

2 июня, 10:43
<p>Стадион "Паркен" в Копенгагене. Фото © PA / TASS</p>

Стадион "Паркен" в Копенгагене. Фото © PA / TASS

Решение властей Дании о невозможности посещения болельщиками из РФ матчей Евро-2020 никак не отражает отношения к России и применяется ко всем странам из-за ситуации с коронавирусом. Об этом РБК заявили в Посольстве Дании в Москве.

"В связи с ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией, Дания, также как и другие страны, ввела ограничения на въезд на свою территорию. Эти ограничения связаны с распространением коронавирусной инфекции в конкретном государстве и постоянно подлежат пересмотру по мере развития текущей ситуации. Эти правила применяются ко всем государствам и ни в коей мере не имеют особого отношения как к России, так и к чемпионату Европы", — заявили в дипмиссии.

Дания не будет пускать в страну российских болельщиков во время Евро-2020

Дания не будет пускать в страну российских болельщиков во время Евро-2020

Напомним, власти Дании отказались делать исключения для болельщиков из России, которые планировали посетить страну во время чемпионата Европы по футболу. При этом один из матчей наша сборная проведёт в Копенгагене: 21 июня команда Станислава Черчесова встретится с Данией.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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