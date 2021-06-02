В Дании объяснили решение не пускать российских болельщиков на Евро-2020

Решение властей Дании о невозможности посещения болельщиками из РФ матчей Евро-2020 никак не отражает отношения к России и применяется ко всем странам из-за ситуации с коронавирусом. Об этом РБК заявили в Посольстве Дании в Москве.

"В связи с ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией, Дания, также как и другие страны, ввела ограничения на въезд на свою территорию. Эти ограничения связаны с распространением коронавирусной инфекции в конкретном государстве и постоянно подлежат пересмотру по мере развития текущей ситуации. Эти правила применяются ко всем государствам и ни в коей мере не имеют особого отношения как к России, так и к чемпионату Европы", — заявили в дипмиссии.