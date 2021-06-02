31 млн за полчаса: СМИ рассекретили гонорары российских звёзд за корпоративы, но лучше этого не знать

Летом мало кто из артистов настроен на изматывающие гастроли, предпочитая отдохнуть в самый подходящий сезон. Зато от корпоративов никто не отказывается, особенно по таким заоблачным ценам.