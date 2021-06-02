31 млн за полчаса: СМИ рассекретили гонорары российских звёзд за корпоративы, но лучше этого не знать
Летом мало кто из артистов настроен на изматывающие гастроли, предпочитая отдохнуть в самый подходящий сезон. Зато от корпоративов никто не отказывается, особенно по таким заоблачным ценам.
То, что звёзды российского шоу-бизнеса зарабатывают неплохо, давно не секрет, однако эти реальные цифры заставляют вздрогнуть любого. Журналисты КП связались с организаторами корпоративов и узнали, во сколько обойдётся пригласить какую-нибудь именитую звезду.
И четвёрку лидеров, разумеется, возглавила Пугачёва. Алла Борисовна за один концерт хочет 350 тыс. евро (около 31,5 млн рублей), но согласится она спеть не для каждого. Здесь помогут хорошие связи и долгие изматывающие переговоры. Вслед за Примадонной идёт неожиданная Земфира, которая теперь хочет за выступление 200 тыс. евро (18 млн рублей).
Фото © Instagram / maxgalkinru и gvleps
А третье место поделили Максим Галкин и Григорий Лепс, концерт которых обойдётся в 120 тыс. евро (11 млн рублей). К артистам уже не таким дорогим, но всё ещё ощутимо бьющим по карману, можно причислить Стаса Михайлова (почти 9 млн рублей), Филиппа Киркорова (8 млн), Николая Баскова и Софию Ротару (7,1 млн). А Иван Ургант и группа "Сплин" согласятся спеть за 6,7 млн рублей.
Фото © Instagram / stas_mihailoff и fkirkorov
В 5,4 млн рублей обойдётся выступление Александра Цекало, Александра Розенбаума и Елены Ваенги. А Полина Гагарина развлечёт гостей на корпоративе всего за 4,9 млн. Валерия, Кристина Орбакайте и Ани Лорак устроят концерт за скромные 4,5 млн, как и Нюша, группа "Руки вверх" и Александр Ревва.
WOW-stars
Солистка LittleBig словно назло выложила фото в купальнике после откровений об отношениях с Ильичом
вчера в 13:05
Ирина Шейк покрутилась в бикини перед зеркалом, и эти кадры теперь невозможно выкинуть из головы
вчера в 11:34
Бывшая жена Ильича записала обращение к Таюрской, в котором покончила с ней раз и навсегда
вчера в 10:14
Комментариев: 0