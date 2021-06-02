Даня Милохин снял на ПМЭФ видео с валяющейся на полу Собчак для TikTok
В создании постановочного ролика, помимо самого блогера и телеведущей, поучаствовали гости выступления молодого человека на форуме.
Скриншот видео © LIFE
Выступивший на панельной сессии ПМЭФ тиктокер Даня Милохин снял видео с Собчак для соцсети. Видео © LIFE
Известные российские блогеры Ксения Собчак и Даня Милохин стали гостями Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Мероприятие стартовало сегодня в "Экспофоруме" и продлится до 5 июня включительно. Лайф также побывал на мероприятии и запечатлел момент, когда Милохин снимал постановочное видео для "Тиктока" с участием телеведущей.
Так, по задумке тиктокера, участники ролика, в числе которых оказалась и знаменитая светская львица Собчак, должны были сначала лечь на пол и какое-то время оставаться неподвижными, а затем резко подняться.
Ранее мы писали, что губернатор Петербурга Беглов оценил противокоронавирусные меры на ПМЭФ. Сегодня в Северной столице стартовал XXIV Петербургский международный экономический форум. Ежегодно на мероприятии заключается множество сделок общей суммой в несколько триллионов рублей.
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