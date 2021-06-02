Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Даня Милохин снял на ПМЭФ видео с валяющейся на полу Собчак для TikTok

В создании постановочного ролика, помимо самого блогера и телеведущей, поучаствовали гости выступления молодого человека на форуме.

2 июня, 11:39

Скриншот видео © LIFE

Выступивший на панельной сессии ПМЭФ тиктокер Даня Милохин снял видео с Собчак для соцсети. Видео © LIFE

Известные российские блогеры Ксения Собчак и Даня Милохин стали гостями Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Мероприятие стартовало сегодня в "Экспофоруме" и продлится до 5 июня включительно. Лайф также побывал на мероприятии и запечатлел момент, когда Милохин снимал постановочное видео для "Тиктока" с участием телеведущей.

Секс, наркотики, "Тикток": кто из российских блогеров, которых так обожают дети, не выдержал славы

Секс, наркотики, "Тикток": кто из российских блогеров, которых так обожают дети, не выдержал славы

Так, по задумке тиктокера, участники ролика, в числе которых оказалась и знаменитая светская львица Собчак, должны были сначала лечь на пол и какое-то время оставаться неподвижными, а затем резко подняться.

Ранее мы писали, что губернатор Петербурга Беглов оценил противокоронавирусные меры на ПМЭФ. Сегодня в Северной столице стартовал XXIV Петербургский международный экономический форум. Ежегодно на мероприятии заключается множество сделок общей суммой в несколько триллионов рублей.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

На ПМЭФ объявили о запуске в Петербурге и Ленобласти первой в РФ электронной карты трудового мигранта

сегодня в 10:40

"Простите все, кто в меня верил": Старший брат тиктокера Дани Милохина сбежал из наркоклиники

25 апреля, 18:34

"Она является для меня хорошим примером": Режиссёр Ладо Кватания рассказал об отношениях с Манижей

сегодня в 08:49

В МИД не исключили возобновления полётов на курорты Египта уже этим летом

сегодня в 11:57

Путин призвал активнее "вкладывать копеечку" в развитие туризма на Камчатке

сегодня в 11:54

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1