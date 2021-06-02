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Журналистка делала репортаж о свингер-вечеринке и так увлеклась, что занялась сексом прямо в эфире

Недавно у всех датских свингеров был праздник — спустя почти полтора года ковидных ограничений их любимые клубы снова заработали. Местная радиостанция отправила журналистку на открытие одного такого заведения. Репортаж оказался... горячим.

2 июня, 10:54

Фото © Instagram / louiisefischer

По заданию местной радиостанции Radio4 журналистка Луиза Фишер отправилась на свингер-вечеринку и выложилась по полной. Придя в секс-клуб Swingland в городе Исхое, неподалёку от Копенгагена, девушка приступила к записи репортажа. Датчанка хотела лишь взять интервью у нескольких посетителей заведения, но разговор с одним мужчиной зашёл гораздо дальше всех планов.

У меня нет постоянного партнёра, и это определённо облегчило мне задачу. Мама считает всё это невероятно смешным, а отец сказал, что это действительно круто

Луиза Фишер

Фото © Instagram / louiisefischer

Фото © Instagram / louiisefischer

Спустя несколько минут разговоров Луиза занялась со своим собеседником сексом. Причём всё происходящее записывалось на диктофон, пишет Bild. Позже руководство Radio4, для которой журналистка и делала репортаж, решила выпустить запись. В Twitter-аккаунте радиостанции фрагмент со звуками секса сопроводили шуткой.

Предупреждение: стало жарко и влажно как для нашего репортёра, так и для гостей вечеринки

Radio4dk

Кадры из видео © Instagram / radio4dk

По словам Фишер, от вечеринки у неё остались лишь положительные воспоминания. Вначале она общалась с гостями за баром, а затем все вместе они перешли на большую кровать.

У меня сложилось впечатление, что в свингер-клубе все посетители гораздо вежливее друг с другом, чем, например, в тех же обычных барах и клубах

Луиза Фишер

Девушке передали жалобу на слишком громкие звуки секса, но после операции ей точно не до этого

Девушке передали жалобу на слишком громкие звуки секса, но после операции ей точно не до этого

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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