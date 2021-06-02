Журналистка делала репортаж о свингер-вечеринке и так увлеклась, что занялась сексом прямо в эфире

По заданию местной радиостанции Radio4 журналистка Луиза Фишер отправилась на свингер-вечеринку и выложилась по полной. Придя в секс-клуб Swingland в городе Исхое, неподалёку от Копенгагена, девушка приступила к записи репортажа. Датчанка хотела лишь взять интервью у нескольких посетителей заведения, но разговор с одним мужчиной зашёл гораздо дальше всех планов.

У меня нет постоянного партнёра, и это определённо облегчило мне задачу. Мама считает всё это невероятно смешным, а отец сказал, что это действительно круто Луиза Фишер

Фото © Instagram / louiisefischer

Спустя несколько минут разговоров Луиза занялась со своим собеседником сексом. Причём всё происходящее записывалось на диктофон, пишет Bild. Позже руководство Radio4, для которой журналистка и делала репортаж, решила выпустить запись. В Twitter-аккаунте радиостанции фрагмент со звуками секса сопроводили шуткой.

Предупреждение: стало жарко и влажно как для нашего репортёра, так и для гостей вечеринки Radio4dk

Кадры из видео © Instagram / radio4dk

По словам Фишер, от вечеринки у неё остались лишь положительные воспоминания. Вначале она общалась с гостями за баром, а затем все вместе они перешли на большую кровать.