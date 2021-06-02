Испуганный байкер застыл с камерой в руках, увидев, кто уставился на его друзей из темноты

Пока скептики заявляют, что торопиться с выводами не стоит, самые впечатлительные пользователи просят расследовать данный инцидент, призывая взглянуть на кадры даже Илона Маска.