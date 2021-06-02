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Испуганный байкер застыл с камерой в руках, увидев, кто уставился на его друзей из темноты

Пока скептики заявляют, что торопиться с выводами не стоит, самые впечатлительные пользователи просят расследовать данный инцидент, призывая взглянуть на кадры даже Илона Маска.

2 июня, 07:00

Скриншот © Twitter / crazyme_ag

В Сети стало распространяться пугающее видео, которое часть зрителей заставило задуматься о существовании инопланетян. Мотоциклисты, проезжающие ночью по мосту в городе Хазарибагхе, штат Джаркханд, Индия, сняли на видео необычное существо, с которым внезапно столкнулись, пишет India.com.

Видео © Twitter / crazyme_ag

На кадрах видно, что свет фар освещает тонкую бледную фигуру, похожую на человеческую. При этом у существа были довольно длинные руки и ноги. Несколько байкеров обогнали незнакомца, а другие не рискнули ехать дальше, когда он застыл и посмотрел в их сторону.

Скриншот © Twitter / crazyme_ag

Скриншот © Twitter / crazyme_ag

У зрителей волнующие кадры вызвали противоречивые эмоции. Одни утверждали, что это не может быть человек, и верили в то, что землю посетили пришельцы. Другие посчитали, что мотоциклисты столкнулись с призраком. Но самые рациональные не спешили с ними соглашаться. "Я думаю, что это человек. Это видео также могло быть инсценировкой. Доступно не так много информации, что неудивительно", — написал один из юзеров. И пока не было никаких официальных комментариев от местных властей, пользователи в "Твиттере" призывают высказаться Илона Маска и NASA.

После просмотра этого видео становится ясно, что это не обычное человеческое существо

Only4Vikash

Это страшно

DeepikaUchil1

Я действительно не удивлюсь, если на данном этапе произойдёт вторжение инопланетян

ewdavidstop

Скоро всё вскроется

starlight_21148

Тело пропавшего егеря нашли в лесу, и страшное видео с телефона раскрыло, какой смертью он погиб

Тело пропавшего егеря нашли в лесу, и страшное видео с телефона раскрыло, какой смертью он погиб

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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