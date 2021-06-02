Девятиклассник выглядит настолько взрослым и накачанным, что никто не верит, сколько ему лет
Юный спортсмен прославился за считаные дни, стоило ему написать, в какой класс он перешёл. И вот уже несколько престижных университетов предложили здоровяку стипендию, пытаясь привлечь его внимание.
Фото © Twitter / JustusTerry80
О Юстусе узнали всего несколько дней назад. 26 мая в своём твиттер-аккаунте JustusTerry80 юноша опубликовал фотографию, на которой здоровяк демонстрирует свою мускулатуру. Казалось бы, ничего удивительного, но пользователей соцсети привлекла подпись к снимку.
После вечерней тренировки. Уже готов к первому году в средней школе Манчестера! Девятый класс уже близко
Фото © Twitter / JustusTerry80, Instagram / 80.eighty._
По словам этого качка, он только что окончил восьмой класс. Верится с трудом — ростом подросток чуть больше 195 сантиметров, а весит порядка 118 килограммов. Такие данные делают из него идеального игрока в американский футбол и баскетбол. И профессионалы это прекрасно понимают. Пока фотографии мальчика расходились по соцсетям, на него вышли представители команд трёх университетов США и предложили стипендию. До окончания школы ещё четыре года, так что Юстус может хорошенько взвесить все предложения.
Фото © Instagram / jaxtonmoore14, Twitter / JustusTerry80
А пока парень спокойно тренируется не только на поле, но и в качалке. И пожинает плоды свалившейся на него популярности. Его вирусный твит за пару дней собрал 50 тысяч лайков и порядка 10 тысяч репостов. Количество подписчиков тоже моментально выросло. В "Твиттере" за американцем следит чуть больше пяти тысяч человек и ещё десять тысяч — в "Инстаграме". Хороший старт для будущей звезды NBA.
WOW-news
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