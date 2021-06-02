Девятиклассник выглядит настолько взрослым и накачанным, что никто не верит, сколько ему лет

Юный спортсмен прославился за считаные дни, стоило ему написать, в какой класс он перешёл. И вот уже несколько престижных университетов предложили здоровяку стипендию, пытаясь привлечь его внимание.