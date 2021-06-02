Владимир Путин предупредил правительство о необходимости мобилизации передвижных медицинских комплексов. Видео © LIFE

Комментируя доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о ситуации с поставками в регионы мобильных пунктов вакцинации вместо полноценных медкомплексов, президент России Владимир Путин указал на необходимость мобилизоваться в решении вопроса. По словам главы государства, в таком деле "скупой платит дважды".

"Я хочу и Татьяне Алексеевне [Голиковой] сказать, и Денису Валентиновичу [Мантурову] не забывать известную русскую пословицу — "Скупой платит дважды". Вот сейчас сделаете мобильные пункты для вакцинации, а потом ещё раз вернётесь к этой же теме и будете производить медицинские мобильные комплексы, которые представляют собой более серьёзное и дорогостоящее оборудование", — объяснил Путин в ходе совещания с членами правительства.

Как заметил президент, лучше делать всё сразу, чем потом нервировать главу Минфина Антона Силуанова. На оценку возможностей промышленности необходимо время, но не стоит с этим затягивать. Работа должна быть комплексной, основательной, указал российский лидер.