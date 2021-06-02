Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Скупой платит дважды": Путин попросил кабмин не нервировать Силуанова, вспомнив русскую пословицу

Глава государства указал на необходимость мобилизоваться с организацией передвижных медицинских комплексов в регионах.

2 июня, 13:23

Владимир Путин предупредил правительство о необходимости мобилизации передвижных медицинских комплексов. Видео © LIFE

Комментируя доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о ситуации с поставками в регионы мобильных пунктов вакцинации вместо полноценных медкомплексов, президент России Владимир Путин указал на необходимость мобилизоваться в решении вопроса. По словам главы государства, в таком деле "скупой платит дважды".

"Я хочу и Татьяне Алексеевне [Голиковой] сказать, и Денису Валентиновичу [Мантурову] не забывать известную русскую пословицу — "Скупой платит дважды". Вот сейчас сделаете мобильные пункты для вакцинации, а потом ещё раз вернётесь к этой же теме и будете производить медицинские мобильные комплексы, которые представляют собой более серьёзное и дорогостоящее оборудование", — объяснил Путин в ходе совещания с членами правительства.

Как заметил президент, лучше делать всё сразу, чем потом нервировать главу Минфина Антона Силуанова. На оценку возможностей промышленности необходимо время, но не стоит с этим затягивать. Работа должна быть комплексной, основательной, указал российский лидер.

Путин призвал активнее "вкладывать копеечку" в развитие туризма на Камчатке

Путин призвал активнее "вкладывать копеечку" в развитие туризма на Камчатке

Напомним, Владимир Путин ранее заявил, что выплату по 10 тысяч рублей на ребёнка должны получить и те семьи, где дети пойдут в школу с шести лет.

Путин надеется, что возврат денег за летний отдых будет технически безупречен

Путин надеется, что возврат денег за летний отдых будет технически безупречен

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Больше половины победителей праймериз ЕР не являются членами партии, заявил Путин

сегодня в 13:34

Попова: Российский уровень подготовки к "эпидемическим шокам" оказался одним из самых высоких в мире

сегодня в 08:51

В Росздравнадзоре оценили частоту побочных эффектов от российских антиковидных вакцин

сегодня в 08:50

Лайф узнал, почему замначальника томского УФСИН чуть не отправил себя на тот свет

сегодня в 13:45

"Газпром нефть" рассказала школьникам о своей цифровой трансформации

сегодня в 13:38

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1