"Скупой платит дважды": Путин попросил кабмин не нервировать Силуанова, вспомнив русскую пословицу
Глава государства указал на необходимость мобилизоваться с организацией передвижных медицинских комплексов в регионах.
Владимир Путин предупредил правительство о необходимости мобилизации передвижных медицинских комплексов. Видео © LIFE
Комментируя доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о ситуации с поставками в регионы мобильных пунктов вакцинации вместо полноценных медкомплексов, президент России Владимир Путин указал на необходимость мобилизоваться в решении вопроса. По словам главы государства, в таком деле "скупой платит дважды".
"Я хочу и Татьяне Алексеевне [Голиковой] сказать, и Денису Валентиновичу [Мантурову] не забывать известную русскую пословицу — "Скупой платит дважды". Вот сейчас сделаете мобильные пункты для вакцинации, а потом ещё раз вернётесь к этой же теме и будете производить медицинские мобильные комплексы, которые представляют собой более серьёзное и дорогостоящее оборудование", — объяснил Путин в ходе совещания с членами правительства.
Как заметил президент, лучше делать всё сразу, чем потом нервировать главу Минфина Антона Силуанова. На оценку возможностей промышленности необходимо время, но не стоит с этим затягивать. Работа должна быть комплексной, основательной, указал российский лидер.
Напомним, Владимир Путин ранее заявил, что выплату по 10 тысяч рублей на ребёнка должны получить и те семьи, где дети пойдут в школу с шести лет.
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