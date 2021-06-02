Путин надеется, что возврат денег за летний отдых будет технически безупречен

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что выплаты компенсаций за путёвки в детские лагеря будут безупречными с технической точки зрения. Заявление прозвучало в среду на совещании с членами правительства после того, как российский лидер заслушал доклад вице-премьера Дмитрия Чернышенко о реализации программы детского кешбэка.

"То, что правительство сейчас сделало, — это абсолютно очевидно правильный шаг. Надеюсь, что технически это будет выполнено безупречно, так как это удавалось сделать по некоторым позициям в прошлом", — резюмировал российский лидер.