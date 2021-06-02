Путин надеется, что возврат денег за летний отдых будет технически безупречен
Глава государства заслушал доклад вице-премьера Дмитрия Чернышенко о реализации программы детского кешбэка.
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Президент России Владимир Путин выразил надежду, что выплаты компенсаций за путёвки в детские лагеря будут безупречными с технической точки зрения. Заявление прозвучало в среду на совещании с членами правительства после того, как российский лидер заслушал доклад вице-премьера Дмитрия Чернышенко о реализации программы детского кешбэка.
"То, что правительство сейчас сделало, — это абсолютно очевидно правильный шаг. Надеюсь, что технически это будет выполнено безупречно, так как это удавалось сделать по некоторым позициям в прошлом", — резюмировал российский лидер.
Напомним, первый этап программы туристического кешбэка был реализован в России ещё в прошлом году. Такой возможностью воспользовалось более 50 тысяч человек, купив туров на 1,4 миллиарда рублей. Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Крым и Кавказские Минеральные Воды. Второй этап продаж туров с кешбэком стартовал в октябре, при этом почти треть новогодних бронирований в России была оформлена в рамках этой программы.
В ходе своего апрельского Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил правительству расширить программу туристического кешбэка ещё и для студентов и школьников — увеличить процент этого кешбэка и распространить программу для них на весь год. Кроме того, глава государства предложил возвращать родителям половину стоимости путёвки в детские летние лагеря.
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