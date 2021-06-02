Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин надеется, что возврат денег за летний отдых будет технически безупречен

Глава государства заслушал доклад вице-премьера Дмитрия Чернышенко о реализации программы детского кешбэка.

2 июня, 11:33

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что выплаты компенсаций за путёвки в детские лагеря будут безупречными с технической точки зрения. Заявление прозвучало в среду на совещании с членами правительства после того, как российский лидер заслушал доклад вице-премьера Дмитрия Чернышенко о реализации программы детского кешбэка.

В Ростуризме назвали сроки начала нового этапа продаж туров по России с кешбэком

В Ростуризме назвали сроки начала нового этапа продаж туров по России с кешбэком

"То, что правительство сейчас сделало, — это абсолютно очевидно правильный шаг. Надеюсь, что технически это будет выполнено безупречно, так как это удавалось сделать по некоторым позициям в прошлом", — резюмировал российский лидер.

Напомним, первый этап программы туристического кешбэка был реализован в России ещё в прошлом году. Такой возможностью воспользовалось более 50 тысяч человек, купив туров на 1,4 миллиарда рублей. Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Крым и Кавказские Минеральные Воды. Второй этап продаж туров с кешбэком стартовал в октябре, при этом почти треть новогодних бронирований в России была оформлена в рамках этой программы.

В России начались продажи путёвок с детским туристическим кешбэком

В России начались продажи путёвок с детским туристическим кешбэком

В ходе своего апрельского Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил правительству расширить программу туристического кешбэка ещё и для студентов и школьников — увеличить процент этого кешбэка и распространить программу для них на весь год. Кроме того, глава государства предложил возвращать родителям половину стоимости путёвки в детские летние лагеря.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин призвал активнее "вкладывать копеечку" в развитие туризма на Камчатке

сегодня в 11:54

Чернышенко рассказал Лайфу о решении проблемы детского туристического кешбэка после критики Путина

21 мая, 13:04

На ПМЭФ объявили о запуске в Петербурге и Ленобласти первой в РФ электронной карты трудового мигранта

сегодня в 10:40

В МИД не исключили возобновления полётов на курорты Египта уже этим летом

сегодня в 11:57

Даня Милохин снял на ПМЭФ видео с валяющейся на полу Собчак для TikTok

сегодня в 11:39

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1