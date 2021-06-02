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Регион
Опубликовано 2 июня 2021, 14:22

Кузнецова предложила создать в России ведомство по защите семьи

Анна Кузнецова. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Анна Кузнецова. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

В частности, с помощью него был бы решён вопрос с безопасностью детей в Интернете, отметила омбудсмен. По её словам, для этого необходимо определить ответственный за позитивный онлайн-контент орган.

В России необходимо создать ведомство, которое бы занималось защитой семей. С таким предложением на всероссийском форуме "Вектор детства", который проходит в Кемерове, выступила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.

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Омбудсмен отметила, что сегодня дети почти не защищены в Интернете. По её словам, Роскомнадзор уже заблокировал тысячи страниц с деструктивной информацией. Однако, как считает Кузнецова, в этом случае нужно предоставить альтернативу.

"Нам также необходимо определить ответственный за детский позитивный контент орган, который бы решил, какие фильмы смотреть, какие передачи, какие иные информационные ресурсы использовать; оценивал бы эффективность, профессионализм предоставления информации", — рассказала Кузнецова.

Уполномоченный добавила, что в России для поддержки семей создан онлайн-проект "Социальный навигатор". С помощью него родители оперативно могут решить множество насущных проблем.

Отметим, что форум "Вектор детства" проходит в Кемерове, сегодня в программе — пленарное заседание, выступления министерств с презентациями лучших профильных практик, а также открытие выставки детских товаров.

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Ранее глава кабмина Михаил Мишустин рассказал, что будет в российских школах и вузах с дистанционкой. Он отметил, что нужно найти так называемую золотую середину между всеми формами обучения. При этом важно "сохранить личный контакт ученика и учителя".

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Наталья Исакова
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