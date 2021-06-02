Кузнецова предложила создать в России ведомство по защите семьи

В частности, с помощью него был бы решён вопрос с безопасностью детей в Интернете, отметила омбудсмен. По её словам, для этого необходимо определить ответственный за позитивный онлайн-контент орган.

В России необходимо создать ведомство, которое бы занималось защитой семей. С таким предложением на всероссийском форуме "Вектор детства", который проходит в Кемерове, выступила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.

Омбудсмен отметила, что сегодня дети почти не защищены в Интернете. По её словам, Роскомнадзор уже заблокировал тысячи страниц с деструктивной информацией. Однако, как считает Кузнецова, в этом случае нужно предоставить альтернативу.

"Нам также необходимо определить ответственный за детский позитивный контент орган, который бы решил, какие фильмы смотреть, какие передачи, какие иные информационные ресурсы использовать; оценивал бы эффективность, профессионализм предоставления информации", — рассказала Кузнецова.

Уполномоченный добавила, что в России для поддержки семей создан онлайн-проект "Социальный навигатор". С помощью него родители оперативно могут решить множество насущных проблем.

Отметим, что форум "Вектор детства" проходит в Кемерове, сегодня в программе — пленарное заседание, выступления министерств с презентациями лучших профильных практик, а также открытие выставки детских товаров.