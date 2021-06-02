Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Терпеть и работать!": Скандальный блогер Литвин примотал мужчину к вертолёту скотчем, и теперь за пранкера взялся СК

Воздушное судно уже изъято, а пилот отстранён от полётов. Сам блогер нецензурно отреагировал на сообщения о проверке, начатой правоохранителями.

2 июня, 11:06

Скандальный блогер Михаил Литвин примотал мужчину к вертолёту скотчем, и теперь за него взялся СК. Видео © Соцсети

Следователи начали проверку после публикации видео с участием скандального блогера Михаила Литвина. На записи вертолёт пролетает над полями в Подмосковье с мужчиной, приклеенным к днищу липкой лентой. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"На поле, расположенном в районе Верхнего Мячкова, пилот, действуя по указаниям блогера, разрешил участникам видеосъёмки прикрепить липкой лентой мужчину к нижней части фюзеляжа вертолёта, после чего осуществил полёт, не отвечающий требованиям безопасности, подвергнув жизнь и здоровье героя сюжета опасности", — говорится с сообщении ведомства.

"Перепутал педали": российский блогер влетел в витрину автосалона на новеньком Porsche — видео

"Перепутал педали": российский блогер влетел в витрину автосалона на новеньком Porsche — видео

Отмечается, что блогер заплатил героям сюжета, чтобы провернуть такой трюк. Для этого он также в период с 15 по 20 мая договорился с предпринимателем на аренду вертолёта Robinson R44. Как отметили в СК, воздушное судно уже изъято, а пилот отстранён от полётов.

Сам блогер отреагировал на сообщения о проверке, обратившись к правоохранителям с нецензурным предложением в сториз в "Инстаграме", однако буквально спустя несколько секунд удалил его.

Подписчики Литвина рассказали, сколько блогер пообещал за победу в конкурсе по раскрашиванию автомобилей — видео

Подписчики Литвина рассказали, сколько блогер пообещал за победу в конкурсе по раскрашиванию автомобилей — видео

Отметим, что Литвин часто попадает в скандальные истории. Напомним, в октябре 2020 года Литвин шокировал своих фанатов тем, что сжёг Mercedes GT63S за 13 миллионов рублей из-за частых поломок. Его примеру последовал ещё один российский блогер из Новосибирска, уничтожив свой "гелендваген". А в марте текущего года он попал в полицию после "конкурса" с разрисованными авто и попытки скрыться от ДПС.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Даня Милохин снял на ПМЭФ видео с валяющейся на полу Собчак для TikTok

сегодня в 11:39

"Братва гуляет": Заключённые из ярославской колонии отметили Пасху с шашлыками на свежем воздухе

25 мая, 17:41

Экс-главу "Открытой России" Пивоварова арестовали на два месяца

сегодня в 12:13

Пиар-консультант назвала политическими играми требование немецких экологов остановить укладку "Северного потока — 2"

сегодня в 12:16

Украина пригрозила Белоруссии санкциями в случае полётов в Крым

сегодня в 12:06

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1