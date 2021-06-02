Скандальный блогер Михаил Литвин примотал мужчину к вертолёту скотчем, и теперь за него взялся СК. Видео © Соцсети

Следователи начали проверку после публикации видео с участием скандального блогера Михаила Литвина. На записи вертолёт пролетает над полями в Подмосковье с мужчиной, приклеенным к днищу липкой лентой. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"На поле, расположенном в районе Верхнего Мячкова, пилот, действуя по указаниям блогера, разрешил участникам видеосъёмки прикрепить липкой лентой мужчину к нижней части фюзеляжа вертолёта, после чего осуществил полёт, не отвечающий требованиям безопасности, подвергнув жизнь и здоровье героя сюжета опасности", — говорится с сообщении ведомства.

Отмечается, что блогер заплатил героям сюжета, чтобы провернуть такой трюк. Для этого он также в период с 15 по 20 мая договорился с предпринимателем на аренду вертолёта Robinson R44. Как отметили в СК, воздушное судно уже изъято, а пилот отстранён от полётов.