"Терпеть и работать!": Скандальный блогер Литвин примотал мужчину к вертолёту скотчем, и теперь за пранкера взялся СК
Воздушное судно уже изъято, а пилот отстранён от полётов. Сам блогер нецензурно отреагировал на сообщения о проверке, начатой правоохранителями.
Скандальный блогер Михаил Литвин примотал мужчину к вертолёту скотчем, и теперь за него взялся СК. Видео © Соцсети
Следователи начали проверку после публикации видео с участием скандального блогера Михаила Литвина. На записи вертолёт пролетает над полями в Подмосковье с мужчиной, приклеенным к днищу липкой лентой. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
"На поле, расположенном в районе Верхнего Мячкова, пилот, действуя по указаниям блогера, разрешил участникам видеосъёмки прикрепить липкой лентой мужчину к нижней части фюзеляжа вертолёта, после чего осуществил полёт, не отвечающий требованиям безопасности, подвергнув жизнь и здоровье героя сюжета опасности", — говорится с сообщении ведомства.
Отмечается, что блогер заплатил героям сюжета, чтобы провернуть такой трюк. Для этого он также в период с 15 по 20 мая договорился с предпринимателем на аренду вертолёта Robinson R44. Как отметили в СК, воздушное судно уже изъято, а пилот отстранён от полётов.
Сам блогер отреагировал на сообщения о проверке, обратившись к правоохранителям с нецензурным предложением в сториз в "Инстаграме", однако буквально спустя несколько секунд удалил его.
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Отметим, что Литвин часто попадает в скандальные истории. Напомним, в октябре 2020 года Литвин шокировал своих фанатов тем, что сжёг Mercedes GT63S за 13 миллионов рублей из-за частых поломок. Его примеру последовал ещё один российский блогер из Новосибирска, уничтожив свой "гелендваген". А в марте текущего года он попал в полицию после "конкурса" с разрисованными авто и попытки скрыться от ДПС.
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