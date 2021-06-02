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Политолог объяснила слова главы "Ростеха" Чемезова о войне с США

Эксперт подчеркнула, что самый худший формат санкций — это военно-силовая форма давления, до которой, к счастью, Вашингтон не докатился. Всё остальное, по словам Сазоновой, можно пережить с помощью конструктивного взаимодействия с международными партнёрами.

2 июня, 10:56
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Соединённые Штаты применяют санкции в адрес России настолько часто и беспардонно, что по методам воздействия ущерб вполне сопоставим с издержками от военных действий. Об этом заявила доцент РАНХиГС Кира Сазонова, комментируя заявление главы "Ростеха" Сергея Чемезова о том, какие шаги Вашингтона можно приравнять к войне.

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В то же время, с юридической точки зрения, по словам эксперта, санкции являются правомерной формой взаимодействия государств. Это значит, что любые формы давления в экономической, информационной, культурной или какой-то другой сфере в принципе приемлемы.

"С политической точки зрения у нас сегодня санкций стало настолько много, и некоторые государства, будем откровенны, США применяют их настолько часто, хаотично и непродуманно, что, конечно, по методам воздействия ущерб вполне сопоставим с издержками от глобальных военных действий. Поэтому здесь я понимаю господина Чемезова", — отметила Сазонова в беседе с Лайфом.

Собеседница подчеркнула, что самый худший формат санкций — это военно-силовая форма давления, до которой, к счастью, США не докатились. По её словам, всё остальное можно пережить с помощью конструктивного взаимодействия с международными партнёрами.

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Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов рассказал, какие действия США можно приравнять к войне. Он отметил, что Россия должна быть готова к жёстким санкциям со стороны США, хотя и уже введённые мягкими не назвать.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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