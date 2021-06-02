Политолог объяснила слова главы "Ростеха" Чемезова о войне с США

Соединённые Штаты применяют санкции в адрес России настолько часто и беспардонно, что по методам воздействия ущерб вполне сопоставим с издержками от военных действий. Об этом заявила доцент РАНХиГС Кира Сазонова, комментируя заявление главы "Ростеха" Сергея Чемезова о том, какие шаги Вашингтона можно приравнять к войне.

В то же время, с юридической точки зрения, по словам эксперта, санкции являются правомерной формой взаимодействия государств. Это значит, что любые формы давления в экономической, информационной, культурной или какой-то другой сфере в принципе приемлемы.

"С политической точки зрения у нас сегодня санкций стало настолько много, и некоторые государства, будем откровенны, США применяют их настолько часто, хаотично и непродуманно, что, конечно, по методам воздействия ущерб вполне сопоставим с издержками от глобальных военных действий. Поэтому здесь я понимаю господина Чемезова", — отметила Сазонова в беседе с Лайфом.

Собеседница подчеркнула, что самый худший формат санкций — это военно-силовая форма давления, до которой, к счастью, США не докатились. По её словам, всё остальное можно пережить с помощью конструктивного взаимодействия с международными партнёрами.