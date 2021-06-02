Азербайджан обвинил армянских военных в нарушении границы
В Баку заявляют, что армия приняла меры, чтобы выдворить 40 человек с территории республики.
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Министерство обороны Азербайджана заявило, что группа армянских военных проникла на территорию республики и попыталась закрепиться в Кельбаджарском районе. Инцидент, по данным Баку, произошёл 1 июня.
"Отряд из порядка 40 военнослужащих ВС Армении проник на территорию Азербайджана в окрестностях села Армудлу Кельбаджарского района и занял позиции. <…> В результате предпринятых азербайджанской армией мер армянские военные выдворены с территории республики", — говорится в сообщении ведомства.
При этом в середине мая и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию страны из-за событий в Сюникской области, где заметили азербайджанских военных. По его словам, они под предлогом "уточнения границы" попытались провести "определённые работы". Он подчеркнул, что есть карта, утверждённая советской Арменией, советским Азербайджаном и центральными властями, на которой ясно видно, где проходит граница между странами.
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