Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Азербайджан обвинил армянских военных в нарушении границы

В Баку заявляют, что армия приняла меры, чтобы выдворить 40 человек с территории республики.

2 июня, 10:55
<p>Фото © shutterstock</p>

Фото © shutterstock

Министерство обороны Азербайджана заявило, что группа армянских военных проникла на территорию республики и попыталась закрепиться в Кельбаджарском районе. Инцидент, по данным Баку, произошёл 1 июня.

"Отряд из порядка 40 военнослужащих ВС Армении проник на территорию Азербайджана в окрестностях села Армудлу Кельбаджарского района и занял позиции. <…> В результате предпринятых азербайджанской армией мер армянские военные выдворены с территории республики", — говорится в сообщении ведомства.

Азербайджан сообщил о готовности решить пограничный вопрос с Арменией

Азербайджан сообщил о готовности решить пограничный вопрос с Арменией

При этом в середине мая и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию страны из-за событий в Сюникской области, где заметили азербайджанских военных. По его словам, они под предлогом "уточнения границы" попытались провести "определённые работы". Он подчеркнул, что есть карта, утверждённая советской Арменией, советским Азербайджаном и центральными властями, на которой ясно видно, где проходит граница между странами.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Пашинян обвинил Баку в попытке повлиять на выборы в Армении

30 мая, 11:41

В Ереване назвали приемлемым предложение России по ситуации на армяно-азербайджанской границе

29 мая, 20:12

Украина пригрозила Белоруссии санкциями в случае полётов в Крым

сегодня в 12:06

Экс-главу "Открытой России" Пивоварова арестовали на два месяца

сегодня в 12:13

Не мог даже стоять на ногах: В Нижнем Новгороде задержали таксиста-неадеквата с несколькими паспортами и неизвестным веществом в авто

сегодня в 12:06

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1