Азербайджан обвинил армянских военных в нарушении границы

"Отряд из порядка 40 военнослужащих ВС Армении проник на территорию Азербайджана в окрестностях села Армудлу Кельбаджарского района и занял позиции. <…> В результате предпринятых азербайджанской армией мер армянские военные выдворены с территории республики", — говорится в сообщении ведомства.

При этом в середине мая и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию страны из-за событий в Сюникской области, где заметили азербайджанских военных. По его словам, они под предлогом "уточнения границы" попытались провести "определённые работы". Он подчеркнул, что есть карта, утверждённая советской Арменией, советским Азербайджаном и центральными властями, на которой ясно видно, где проходит граница между странами.