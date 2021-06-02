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Объекты "Северного потока – 2" в РФ заработают в тестовом режиме на следующей неделе

А ранее, 23 мая, российское судно "Фортуна" возобновило укладку трубопровода в немецких водах.

2 июня, 10:34

Со следующей недели в тестовом режиме в Ленобласти заработают объекты "Северного потока — 2" для подготовки пуска газа в Германию. Об этом в ходе стартового дня Петербургского международного экономического форума журналистам рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

"Вчера была инспекция российских объектов на ленинградской земле, в Кингисеппском районе, которые уже в тестовом режиме со следующей недели начнут работать для подготовки пуска газа на немецкую сторону", — отметил Дрозденко.

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Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 23 мая российское судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока – 2" в немецких водах.


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А ранее, 19 мая, стало известно, что США не будут вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. В связи с этим американский сенатор Тед Круз заявил, что отказ США от санкций против оператора "Северного потока – 2" является подарком главы Белого дома Джо Байдена президенту России Владимиру Путину.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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