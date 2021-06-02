Объекты "Северного потока – 2" в РФ заработают в тестовом режиме на следующей неделе

Со следующей недели в тестовом режиме в Ленобласти заработают объекты "Северного потока — 2" для подготовки пуска газа в Германию. Об этом в ходе стартового дня Петербургского международного экономического форума журналистам рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

"Вчера была инспекция российских объектов на ленинградской земле, в Кингисеппском районе, которые уже в тестовом режиме со следующей недели начнут работать для подготовки пуска газа на немецкую сторону", — отметил Дрозденко.