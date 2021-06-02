Объекты "Северного потока – 2" в РФ заработают в тестовом режиме на следующей неделе
А ранее, 23 мая, российское судно "Фортуна" возобновило укладку трубопровода в немецких водах.
Со следующей недели в тестовом режиме в Ленобласти заработают объекты "Северного потока — 2" для подготовки пуска газа в Германию. Об этом в ходе стартового дня Петербургского международного экономического форума журналистам рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.
"Вчера была инспекция российских объектов на ленинградской земле, в Кингисеппском районе, которые уже в тестовом режиме со следующей недели начнут работать для подготовки пуска газа на немецкую сторону", — отметил Дрозденко.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 23 мая российское судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока – 2" в немецких водах.
А ранее, 19 мая, стало известно, что США не будут вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток – 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. В связи с этим американский сенатор Тед Круз заявил, что отказ США от санкций против оператора "Северного потока – 2" является подарком главы Белого дома Джо Байдена президенту России Владимиру Путину.
Лента новостей
В Хабаровске завели дело на руководителя точки проката после столкновения девочки на электроскутере и велосипедистки
сегодня в 10:32
Сенаторы одобрили закон о временном запрете причастным к экстремизму участвовать в выборах
сегодня в 10:27
Работающие на цыганского барона школьницы-карманницы украли у москвичей 1300 смартфонов
сегодня в 10:23
Комментариев: 0