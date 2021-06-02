Немецкий политик Мануэла Швезиг: "Северный поток – 2" отвечает интересам и России, и Германии
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель также призвала поторопиться с запуском проекта из-за нужды в российском газе. Готовность оценивается уже более чем в 95%.
Мануэла Швезиг.
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Успешное завершение строительства "Северного потока – 2" будет играть важную роль для энергообеспечения Германии. Об этом заявила в среду Мануэла Швезиг, премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, расположенной на северо-востоке ФРГ.
"Наша позиция остаётся прежней. Правительство земли считает строительство трубопровода правильным. Завершение проекта отвечает обоюдным интересам, в том числе германским. Нам нужен газ, который будет поступать по этой магистрали, чтобы в будущем обеспечивать энергобезопасность Германии", — пояснила она в своём выступлении на экономической конференции, посвящённой сотрудничеству с Россией, в городе Ростоке.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Активно помешать запуску проекта пытались США, однако на прошлой неделе глава Белого дома Джо Байден заявил, что введение санкций против "Северного потока – 2" негативно сказалось бы на отношениях США с Европой. По его словам, строительство газопровода продолжится, "потому что он почти полностью завершён".
Ранее на Украине посчитали потери от запуска "Северного потока – 2". По оценкам Киева, речь идёт о сумме около пяти-шести миллиардов долларов в год.
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