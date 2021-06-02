Немецкий политик Мануэла Швезиг: "Северный поток – 2" отвечает интересам и России, и Германии

Успешное завершение строительства "Северного потока – 2" будет играть важную роль для энергообеспечения Германии. Об этом заявила в среду Мануэла Швезиг, премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, расположенной на северо-востоке ФРГ.

"Наша позиция остаётся прежней. Правительство земли считает строительство трубопровода правильным. Завершение проекта отвечает обоюдным интересам, в том числе германским. Нам нужен газ, который будет поступать по этой магистрали, чтобы в будущем обеспечивать энергобезопасность Германии", — пояснила она в своём выступлении на экономической конференции, посвящённой сотрудничеству с Россией, в городе Ростоке.

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Активно помешать запуску проекта пытались США, однако на прошлой неделе глава Белого дома Джо Байден заявил, что введение санкций против "Северного потока – 2" негативно сказалось бы на отношениях США с Европой. По его словам, строительство газопровода продолжится, "потому что он почти полностью завершён".