Лихач на лимонном "порше" без номеров устроил "форсаж" на Невском проспекте
Испуганные жители Петербурга несколько раз сообщили в полицию об опасном водителе. Предварительно, в результате резкой езды никто не пострадал.
В Петербурге лихач на "порше" без номеров устроил "форсаж" на Невском проспекте. Видео © LIFE
В Санкт-Петербурге лихач на жёлтом "порше" без номеров почувствовал себя героем американского боевика и устроил гонки на Невском проспекте. Манёвры водителя не остались без внимания очевидцев, а также камер видеонаблюдения.
Инцидент произошёл накануне вечером. На кадрах видно, что автомобиль на огромной скорости играет на дороге в "шашечки", подрезает других участников движения — в частности, общественный транспорт. Однако стоит отметить, что водитель не стал игнорировать сигналы светофоров. Проехав по всему Невскому проспекту и обратно, "порше" свернул на Малую Морскую улицу и скрылся из вида.
Испуганные жители Северной столицы несколько раз сообщили в полицию об опасном водителе, сообщил Лайфу источник. Однако, предварительно, находившегося за рулём спорткара пока не поймали. О пострадавших в результате "форсажа" не сообщается.
Ранее Лайф рассказывал, что в Кабардино-Балкарии лихач на "семёрке" на полной скорости снёс женщин с детьми. Малыши госпитализированы в тяжёлом состоянии. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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