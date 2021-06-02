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Лихач на лимонном "порше" без номеров устроил "форсаж" на Невском проспекте

Испуганные жители Петербурга несколько раз сообщили в полицию об опасном водителе. Предварительно, в результате резкой езды никто не пострадал.

2 июня, 10:08

В Петербурге лихач на "порше" без номеров устроил "форсаж" на Невском проспекте. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге лихач на жёлтом "порше" без номеров почувствовал себя героем американского боевика и устроил гонки на Невском проспекте. Манёвры водителя не остались без внимания очевидцев, а также камер видеонаблюдения.

Инцидент произошёл накануне вечером. На кадрах видно, что автомобиль на огромной скорости играет на дороге в "шашечки", подрезает других участников движения — в частности, общественный транспорт. Однако стоит отметить, что водитель не стал игнорировать сигналы светофоров. Проехав по всему Невскому проспекту и обратно, "порше" свернул на Малую Морскую улицу и скрылся из вида.

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Испуганные жители Северной столицы несколько раз сообщили в полицию об опасном водителе, сообщил Лайфу источник. Однако, предварительно, находившегося за рулём спорткара пока не поймали. О пострадавших в результате "форсажа" не сообщается.

Ранее Лайф рассказывал, что в Кабардино-Балкарии лихач на "семёрке" на полной скорости снёс женщин с детьми. Малыши госпитализированы в тяжёлом состоянии. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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