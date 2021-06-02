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В Москве объявлен в розыск сбежавший из суда во время перерыва мужчина, причастный к гибели парня

Мужчина пропал накануне, перед вынесением вердикта присяжных. У оперативников есть информация о том, что он может уехать из столицы.

2 июня, 09:52
<p>Фото © Фото / Кузьмичёнок Василий</p>

Фото © Фото / Кузьмичёнок Василий

Антон Бережной, обвиняемый в нападении на двух молодых людей летом 2019 года, повлёкшем смерть одного из них, был объявлен в розыск после того, как сбежал во время перерыва в судебном заседании. Об этом сообщили РИА "Новости" в Басманном суде Москвы.

"Судебное заседание в отношении Антона Бережного отложено ввиду неявки подсудимого на судебное заседание. Постановлением суда Бережной объявлен в розыск. Следующее судебное заседание состоится 9 июня в 9:30", — указала пресс-секретарь инстанции Ирина Софинская.

Мужчина должен быть принудительно доставлен в зал суда для продолжения процесса. Заседание проходило с участием присяжных.

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Напомним, что во время прений сторон Бережной выступил с последним словом и исчез после того, как все ушли на перерыв. В суде были вынуждены отложить заседание. У оперативников есть информация о том, что мужчина может уехать из столицы.

Летом 2019 года Бережному не понравилась сексуальная ориентация двух парней, стоящих возле Курского вокзала. Он напал на них с ножом, в результате чего один юноша скончался, а другой попал в больницу. В феврале прошлого года присяжные решили оправдать мужчину. В связи с апелляцией прокурора и представителя потерпевших уголовное дело было отправлено на новое рассмотрение.

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Беглеца из колонии в Адыгее поймали у побережья Чёрного моря

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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