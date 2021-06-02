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В Кремле прокомментировали следственные действия в отношении экс-депутата Гудкова и бывшего главы "Открытой России"

Ситуация вряд ли имеет отношение к инвестиционному фону, отметил пресс-секретарь российского лидера. Кроме того, этот вопрос находится в компетенции правоохранителей, подчеркнул Песков.

2 июня, 09:38
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал следственные действия в отношении экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и бывшего исполнительного директора признанной нежелательной в РФ неправительственной организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова, отметив, что произошедшее вряд ли может ассоциироваться с политическими претензиями.

"Вряд ли можно ассоциировать с политическими претензиями. Потому что обвинения со стороны силовых ведомств, которые выдвигаются, к политике не имеют никакого отношения", — сказал пресс-секретарь президента России журналистам.

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Песков также отметил, что этот вопрос находится в компетенции правоохранителей, а не Кремля. Кроме того, отвечая на вопрос, как эта ситуация отразится на инвестиционном климате РФ, особенно в дни проведения ПМЭФ, он подчеркнул, что случившееся вряд ли имеет к этому отношение.

Ранее экс-депутат Государственной думы Дмитрий Гудков сообщил в своём телеграм-канале о том, что полицейские начали проводить обыск у него на даче под Коломной. Также обыски, со слов бывшего парламентария, прошли у Александра Соловьёва и Виталия Венедиктова.

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Напомним, бывший исполнительный директор организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров был ранее задержан в петербургском аэропорту Пулково. Было возбуждено уголовное дело об осуществлении деятельности нежелательной организации.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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