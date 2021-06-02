В Кремле сомневаются, что по итогам встречи Путина и Байдена будет подписан совместный документ

Москва сомневается, что по итогам саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может быть принят какой-либо совместный документ. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы сильно сомневаемся в этом", — отметил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что "пока нет никаких согласованных документов".

Ранее пресс-секретарь президента заявил о том, что стерилизовать повестку перед встречей Путина и Байдена никто не собирается.