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В Кремле сомневаются, что по итогам встречи Путина и Байдена будет подписан совместный документ

Саммит двух лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная беседа Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов.

2 июня, 09:27

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Москва сомневается, что по итогам саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может быть принят какой-либо совместный документ. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Мы сильно сомневаемся в этом", — отметил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что "пока нет никаких согласованных документов".

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Ранее пресс-секретарь президента заявил о том, что стерилизовать повестку перед встречей Путина и Байдена никто не собирается.

Напомним, в Кремле подтвердили, что встреча российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная беседа Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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