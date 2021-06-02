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В МИД РФ ответили на сообщения о согласовании заявления по итогам саммита Путина и Байдена

Пока в российском внешнеполитическом ведомстве не готовы комментировать содержательную сторону подготовки предстоящей встречи в Женеве.

2 июня, 07:46
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Российская и американская стороны пытаются проработать заявление президентов Владимира Путина и Джо Байдена по итогам саммита в Женеве. Об этом сообщил "Коммерсант".

Отмечается, что пока нет точной информации о содержании готовящегося документа. Но его текст будет "шлифоваться" до 16 июня, указывает издание.

Как заявил журналистам заместитель главы МИД России Сергей Рябков, Москва действительно изучает ряд идей в рамках двустороннего саммита. Однако в настоящее время рано говорить о каких-то конкретных инициативах, предложениях или совместных заявлениях, указал дипломат.

"Я не готов комментировать содержательную сторону подготовки саммита. Многие идеи есть, всё в работе. Пока преждевременно говорить о чём бы то ни было конкретном", — объяснил Рябков.

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Напомним, в Кремле подтвердили, что встреча российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная беседа Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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