В МИД РФ ответили на сообщения о согласовании заявления по итогам саммита Путина и Байдена

Российская и американская стороны пытаются проработать заявление президентов Владимира Путина и Джо Байдена по итогам саммита в Женеве. Об этом сообщил "Коммерсант".

Отмечается, что пока нет точной информации о содержании готовящегося документа. Но его текст будет "шлифоваться" до 16 июня, указывает издание.

Как заявил журналистам заместитель главы МИД России Сергей Рябков, Москва действительно изучает ряд идей в рамках двустороннего саммита. Однако в настоящее время рано говорить о каких-то конкретных инициативах, предложениях или совместных заявлениях, указал дипломат.

"Я не готов комментировать содержательную сторону подготовки саммита. Многие идеи есть, всё в работе. Пока преждевременно говорить о чём бы то ни было конкретном", — объяснил Рябков.