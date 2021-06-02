Lufthansa отменила рейсы в Россию из-за "отсутствия разрешения ведомств"
Авиаперевозчик, однако, не уточняет, о каких именно ведомствах и какой страны идёт речь. Отмечается, что пассажиры были проинформированы об изменениях в расписании полётов.
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Флагманский авиаперевозчик Германии Lufthansa отменил запланированные на 2 июня рейсы в Москву и Санкт-Петербург и обратно в связи с отсутствием разрешений со стороны компетентных ведомств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиакомпанию.
"Запланированные на 2 июня рейсы в Москву и Санкт-Петербург и обратно — LH1444/1445 и LH1436/1437 — пришлось отменить из-за отсутствия разрешения ведомств. Пассажиры были об этом проинформированы", — рассказал собеседник агентства.
При этом в авиаконцерне не уточнили, о каких именно ведомствах и какой страны идёт речь. Там добавили, что сожалеют о неудобствах.
Напомним, после экстренной посадки самолёта и последующего задержания основателя телеграм-канала NEXTA и главреда также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС. Кроме того, Брюссель рекомендовал европейским авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже объявили французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.
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