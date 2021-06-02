Lufthansa отменила рейсы в Россию из-за "отсутствия разрешения ведомств"

Флагманский авиаперевозчик Германии Lufthansa отменил запланированные на 2 июня рейсы в Москву и Санкт-Петербург и обратно в связи с отсутствием разрешений со стороны компетентных ведомств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиакомпанию.

"Запланированные на 2 июня рейсы в Москву и Санкт-Петербург и обратно — LH1444/1445 и LH1436/1437 — пришлось отменить из-за отсутствия разрешения ведомств. Пассажиры были об этом проинформированы", — рассказал собеседник агентства.