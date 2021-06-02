Совфед досрочно освободил от должности аудитора Счётной палаты Михаила Меня
Парламентарии намерены рекомендовать главе государства Владимиру Путину назначить на этот пост первого вице-президента Центра стратегических разработок Наталью Трунову.
Михаил Мень. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Совет Федерации досрочно освободил Михаила Меня от должности аудитора Счётной палаты. Накануне стало известно, что экс-глава Ивановской области подал заявление об отставке.
Отставку аудитора поддержал профильный Комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам. Парламентарии будут рекомендовать российскому лидеру Владимиру Путину назначить вместо Меня первого вице-президента Центра стратегических разработок Наталью Трунову.
Напомним, в ноябре прошлого года Следком предъявил Меню обвинения в хищении 700 миллионов рублей. Сам фигурант дела о растрате вины не признал, а сложившуюся ситуацию назвал недоразумением. 20 апреля Верховный суд смягчил ему меру пресечения. Запрет на совершение определённых действий заменили на подписку о невыезде. А в мае 2021 года дело в отношении Меня прекратили за истечением срока давности.
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