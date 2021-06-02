Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Совфед досрочно освободил от должности аудитора Счётной палаты Михаила Меня

Парламентарии намерены рекомендовать главе государства Владимиру Путину назначить на этот пост первого вице-президента Центра стратегических разработок Наталью Трунову.

2 июня, 07:22
<p>Михаил Мень. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Михаил Мень. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Совет Федерации досрочно освободил Михаила Меня от должности аудитора Счётной палаты. Накануне стало известно, что экс-глава Ивановской области подал заявление об отставке.

Отставку аудитора поддержал профильный Комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам. Парламентарии будут рекомендовать российскому лидеру Владимиру Путину назначить вместо Меня первого вице-президента Центра стратегических разработок Наталью Трунову.

Аудитор Счётной палаты Мень подал в отставку

Аудитор Счётной палаты Мень подал в отставку

Напомним, в ноябре прошлого года Следком предъявил Меню обвинения в хищении 700 миллионов рублей. Сам фигурант дела о растрате вины не признал, а сложившуюся ситуацию назвал недоразумением. 20 апреля Верховный суд смягчил ему меру пресечения. Запрет на совершение определённых действий заменили на подписку о невыезде. А в мае 2021 года дело в отношении Меня прекратили за истечением срока давности.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Это не футбольный матч": В Совфеде оценили заявления о проигрыше Байдена на встрече с Путиными

вчера в 11:00

Михаил Мень назвал недоразумением дело о растрате 700 миллионов рублей и не признал вину

18 ноября 2020, 19:05

Детям в России разрешат жить с близкими родственниками при отсутствии родителей

сегодня в 07:14

В России зарегистрировали препарат "Лейтрагин", способный предотвратить цитокиновый шторм при CoViD-19

сегодня в 07:29

Сборная России огласила заявку на Евро-2020

сегодня в 07:08

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1