Пожарные десантники рассказали, как чудом спаслись в речке от бушующего огня под Тюменью. Видео © Телеканал "Звезда"

В Вагайском районе Тюменской области группе пожарных десантников удалось спастись от мощного лесного возгорания, спрятавшись от огня в небольшой речке. Почти полчаса мужчинам пришлось нырять и поливать друг друга водой, чтобы не сгореть заживо.

"Все там прятались, друг друга водой обливали с ведра, которое осталось. По головам почти прошёл (огонь. — Прим. Лайфа). Сухарник был рядышком — трава сухая. Трава выгорела. Дымно было очень, дышали через тряпочки, намачивали и дышали", — рассказал в интервью телеканалу "Звезда" парашютист Степан Гуреев.

По словам спасателя Владимира Усатова, за 37 лет парашютно-десантной службы с сильными пожарами он сталкивался неоднократно. Так, согласно его воспоминаниям, похожий случай как-то произошёл в Амурской области. Тогда в лагере десантников тоже произошёл сильный пожар, в результате которого сгорели парашюты, палатки и личные вещи военных. Вспоминая эти события, Владимир не теряет бодрости духа и уж тем более нисколько не жалеет о выбранной профессии. "Мы работаем и работать дальше будем", — заключил десантник.