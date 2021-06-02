"Друг друга водой обливали с ведра": Пожарные десантники рассказали, как чудом спаслись в речке от бушующего под Тюменью огня
Вокруг спасателей плотным кольцом образовалась стена из объятого пламенем леса. К счастью, отважные мужчины нашли способ выжить в опасной ситуации.
Пожарные десантники рассказали, как чудом спаслись в речке от бушующего огня под Тюменью. Видео © Телеканал "Звезда"
В Вагайском районе Тюменской области группе пожарных десантников удалось спастись от мощного лесного возгорания, спрятавшись от огня в небольшой речке. Почти полчаса мужчинам пришлось нырять и поливать друг друга водой, чтобы не сгореть заживо.
"Все там прятались, друг друга водой обливали с ведра, которое осталось. По головам почти прошёл (огонь. — Прим. Лайфа). Сухарник был рядышком — трава сухая. Трава выгорела. Дымно было очень, дышали через тряпочки, намачивали и дышали", — рассказал в интервью телеканалу "Звезда" парашютист Степан Гуреев.
По словам спасателя Владимира Усатова, за 37 лет парашютно-десантной службы с сильными пожарами он сталкивался неоднократно. Так, согласно его воспоминаниям, похожий случай как-то произошёл в Амурской области. Тогда в лагере десантников тоже произошёл сильный пожар, в результате которого сгорели парашюты, палатки и личные вещи военных. Вспоминая эти события, Владимир не теряет бодрости духа и уж тем более нисколько не жалеет о выбранной профессии. "Мы работаем и работать дальше будем", — заключил десантник.
Напомним, пожарным десантникам чудом удалось выжить во время лесного пожара под Тюменью. Один из спасателей опубликовал видео с места происшествия в "Тиктоке". На кадрах видно, как огонь подошёл вплотную к лагерю десантников, тем самым заманив их в ловушку. В результате спастись удалось лишь благодаря небольшой речке, которая находилась неподалёку от места происшествия.
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