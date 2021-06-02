В МИД РФ обвинили США в увязывании Договора по открытому небу с ситуацией в Донбассе

Россия обвиняет США в увязывании вопроса сохранения Договора по открытому небу (ДОН), который предусматривает разведывательные полёты стран-участниц над территорией друг друга, с ситуацией в Донбассе. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с "Лентой.ру". Он отметил, что позиция Америки по этому вопросу "густо замешана на абсолютно абсурдных, глупых обвинениях России применительно к тому, что происходит" на востоке Украины.

"И, к сожалению, всё происходящее вокруг Донбасса стало ещё одним поводом для США аргументировать в пользу собственного невозвращения в ДОН. Это безответственный курс. Мы осуждаем такую линию и рассчитываем, что всё же здесь будет проявлено больше понимания реальности и больше ответственности", — заявил Рябков.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что позиция США по взаимодействию с Россией в сфере контроля над вооружениями "по-прежнему противоречива". Так, с одной стороны, администрация американского лидера предприняла шаги для продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет, а с другой — страна не стала возвращаться в ДОН.