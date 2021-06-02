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В МИД РФ обвинили США в увязывании Договора по открытому небу с ситуацией в Донбассе

Позиция Америки по взаимодействию с Россией в сфере контроля над вооружениями "по-прежнему противоречива", отметили там.

2 июня, 06:38
<p>Фото © ТАСС / Zuma </p>

Фото © ТАСС / Zuma

Россия обвиняет США в увязывании вопроса сохранения Договора по открытому небу (ДОН), который предусматривает разведывательные полёты стран-участниц над территорией друг друга, с ситуацией в Донбассе. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с "Лентой.ру". Он отметил, что позиция Америки по этому вопросу "густо замешана на абсолютно абсурдных, глупых обвинениях России применительно к тому, что происходит" на востоке Украины.

"И, к сожалению, всё происходящее вокруг Донбасса стало ещё одним поводом для США аргументировать в пользу собственного невозвращения в ДОН. Это безответственный курс. Мы осуждаем такую линию и рассчитываем, что всё же здесь будет проявлено больше понимания реальности и больше ответственности", — заявил Рябков.

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Замглавы МИД РФ подчеркнул, что позиция США по взаимодействию с Россией в сфере контроля над вооружениями "по-прежнему противоречива". Так, с одной стороны, администрация американского лидера предприняла шаги для продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет, а с другой — страна не стала возвращаться в ДОН.

Ранее Лайф рассказывал, что Рябков оценил решение США не возвращаться в Договор по открытому небу. По словам замглавы МИД РФ, процесс денонсации договора может закончиться до саммита России и Америки. Сроки окончания процедур сейчас зависят от Совета Федерации и президента РФ.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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