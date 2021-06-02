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Набиуллина заявила о способности РФ выдержать любые геополитические сценарии

Глава Центробанка отметила, что американские санкции представляют "постоянный риск" для России. Поэтому монетарная, налоговая и макроэкономическая политика страны достаточно консервативна.

2 июня, 05:48
<p>Эльвира Набиуллина. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Эльвира Набиуллина. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Финансовые резервы России "достаточно велики", чтобы выдержать развитие любых геополитических сценариев. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью американской телекомпании CNBC. По её словам, такая ситуация объясняется в том числе тем, что они носят крайне диверсифицированный характер.

Глава Центробанка также отметила, что санкции США представляют для России "постоянный риск".

"Именно поэтому наша монетарная, а также налоговая и макроэкономическая политика достаточно консервативна", — заключила Набиуллина.

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Отметим, что 27 мая Банк России сообщил, что международные резервы РФ на 21 мая 2021 года выросли на 1,2% (или на $7 миллиардов) по сравнению с показателем на 14 мая и составили $600,9 миллиарда.

Ранее Лайф рассказывал, что россиянам предсказали повышение банковских ставок. Аналитики отмечают, что экономика стала развиваться очень активно и для ЦБ пришло время менять стратегию.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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