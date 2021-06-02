Набиуллина заявила о способности РФ выдержать любые геополитические сценарии

Финансовые резервы России "достаточно велики", чтобы выдержать развитие любых геополитических сценариев. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью американской телекомпании CNBC. По её словам, такая ситуация объясняется в том числе тем, что они носят крайне диверсифицированный характер.

Глава Центробанка также отметила, что санкции США представляют для России "постоянный риск".

"Именно поэтому наша монетарная, а также налоговая и макроэкономическая политика достаточно консервативна", — заключила Набиуллина.

Отметим, что 27 мая Банк России сообщил, что международные резервы РФ на 21 мая 2021 года выросли на 1,2% (или на $7 миллиардов) по сравнению с показателем на 14 мая и составили $600,9 миллиарда.