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Названа сумма, за которую российские автовладельцы могли бы продать свои данные

Покупателем такой информации может выступать автодилер или страховая компания. Сейчас в России создаётся инструмент, с помощью которого люди смогут распоряжаться своими активами.

2 июня, 05:23
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Собственники автомобилей в России могли бы зарабатывать на продаже своих данных, заявил сопредседатель рабочей группы НТИ "Автонет" и президент НП "Глонасс" Александр Гурко в беседе с РИА "Новости" на полях ПМЭФ. Он отметил, что сейчас люди дают неинформированное согласие на использование данных, которые генерируются их собственностью, и в итоге собственник не знает, куда они уходят и как используются.

"Мы считаем, что важно закрепить права на данные, которые генерирует автомобиль, за собственниками автомобилей. Нужно объяснить людям, что данные являются товаром, который можно продать или обменять. <...> Если брать зарубежный опыт, хотя всё зависит от объёма и набора данных, в среднем — 5 евро за пакет данных", — рассказал Гурко.

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Он отметил, что сейчас "Автонет" создаёт инструмент под названием "Биржа данных", который поможет людям распоряжаться своими активами и зарабатывать на данных. По словам президента НП "Глонасс", покупателем такой информации может выступать автодилер или страховая компания. Они оценивают, сколько готовы заплатить за данные, чтобы потом превратить их в сервис, однако полезную стоимость "товара" в итоге определяет покупатель.

Гурко подчеркнул, что в Европе такие проекты только появляются, а в России подобного нет. Он выразил надежду, что коммерческое предоставление данных станет возможным уже в 2022 году.

Ранее Лайф рассказывал, что юрист предложил ввести "бонусы" для добросовестных водителей. Однако в Комитете по защите прав автомобилистов отметили, что реализовать такую задумку будет нелегко.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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