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В Персидском заливе загорелся, а потом затонул один из крупнейших кораблей ВМС Ирана

К счастью, весь экипаж благополучно эвакуировался на берег. Что стало причиной возгорания, пока не известно, на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

2 июня, 06:35
<p>Фото © Тwitter / <a href="https://twitter.com/towersight/status/1399968518926385153" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Towersight</a></p>

Фото © Тwitter / Towersight

В Персидском заливе загорелся, а потом затонул один из крупнейших кораблей ВМС Ирана. Видео © Соцсети

На одном из крупнейших кораблей Военно-морских сил Ирана во время военных учений в Персидском заливе вспыхнул пожар. Как сообщает агентство Associated Press, в результате происшествия судно затонуло.

Фото © Twitter / dailyaz1

Фото © Twitter / dailyaz1

Инцидент произошёл около трёх часов ночи по местному времени неподалёку от расположенного в Оманском заливе порта Джаск. К счастью, весь экипаж под наблюдением аварийно-спасательной бригады благополучно эвакуировался на берег. При этом не уточняется, сколько человек было на судне в момент возгорания.

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Что стало причиной пожара, пока не известно. На месте ЧП сейчас работают сотрудники экстренных служб.

Ранее Лайф рассказывал, что на дне Финского залива было обнаружено четыре судна времён ВОВ. На кораблях были найдены колокола, многочисленные остатки амуниции, а также стрелковое оружие.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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