В Персидском заливе загорелся, а потом затонул один из крупнейших кораблей ВМС Ирана. Видео © Соцсети

На одном из крупнейших кораблей Военно-морских сил Ирана во время военных учений в Персидском заливе вспыхнул пожар. Как сообщает агентство Associated Press, в результате происшествия судно затонуло.

Фото © Twitter / dailyaz1

Инцидент произошёл около трёх часов ночи по местному времени неподалёку от расположенного в Оманском заливе порта Джаск. К счастью, весь экипаж под наблюдением аварийно-спасательной бригады благополучно эвакуировался на берег. При этом не уточняется, сколько человек было на судне в момент возгорания.

Что стало причиной пожара, пока не известно. На месте ЧП сейчас работают сотрудники экстренных служб.