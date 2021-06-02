Росрыболовство вводит ограничения для рыболовецких сетей, чтобы защитить дельфинов
По словам замруководителя агентства Василия Соколова, новые требования касаются толщины и качества нитей.
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Росрыболовство вводит новые правила для рыболовецких сетей, которые помогут избежать гибели дельфинов при попадании в них. Об этом сообщил заместитель руководителя федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.
"Вводятся ограничения по толщине нитей и качеству нитей, так чтобы дельфин, если он попадает, мог спокойно порвать эту сеть и уйти. Оставляется очень маленький район, где эти орудия лова разрешены", — сказал Соколов в беседе с ТАСС.
При этом он отметил, что пограничная служба ФСБ России фиксирует все случаи незаконной ловли рыбы. По словам собеседника агентства, каждый подобный инцидент рассматривается отдельно совместно с представителями Росрыболовства.
Ранее Лайф рассказывал, что в Крыму на дне Чёрного моря было найдено целое кладбище мёртвых дельфинов. По словам экологов, большинство захороненных там животных погибли из-за попадания в сети. Так рыбаки заметают следы нарушения закона.
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