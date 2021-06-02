Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Росрыболовство вводит ограничения для рыболовецких сетей, чтобы защитить дельфинов

По словам замруководителя агентства Василия Соколова, новые требования касаются толщины и качества нитей.

2 июня, 06:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Росрыболовство вводит новые правила для рыболовецких сетей, которые помогут избежать гибели дельфинов при попадании в них. Об этом сообщил заместитель руководителя федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.

"Вводятся ограничения по толщине нитей и качеству нитей, так чтобы дельфин, если он попадает, мог спокойно порвать эту сеть и уйти. Оставляется очень маленький район, где эти орудия лова разрешены", — сказал Соколов в беседе с ТАСС.

В Росрыболовстве оценили вероятность дефицита красной икры

В Росрыболовстве оценили вероятность дефицита красной икры

При этом он отметил, что пограничная служба ФСБ России фиксирует все случаи незаконной ловли рыбы. По словам собеседника агентства, каждый подобный инцидент рассматривается отдельно совместно с представителями Росрыболовства.

Ранее Лайф рассказывал, что в Крыму на дне Чёрного моря было найдено целое кладбище мёртвых дельфинов. По словам экологов, большинство захороненных там животных погибли из-за попадания в сети. Так рыбаки заметают следы нарушения закона.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Росрыболовстве оценили вероятность дефицита красной икры

22 мая, 12:46

Россиянам рассказали, как и зачем включать фальшивую геолокацию на смартфоне

30 октября 2020, 07:57

Lufthansa отменила рейсы в Россию из-за "отсутствия разрешения ведомств"

сегодня в 07:41

В Смоленске психопат-женоненавистник кулаками и ногами избил девушку до потери сознания

сегодня в 07:38

Девушка нарастила ресницы, зная о своей аллергии на клей, и вскоре её было не отличить от рыбы-капли

сегодня в 07:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1