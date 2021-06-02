В Хабаровске девочка на электроскутере жёстко столкнулась с велосипедисткой

В Хабаровске 12-летняя школьница, которая каталась на электроскутере, попала в больницу в тяжёлом состоянии после столкновения с юной велосипедисткой. Девочки врезались друг в друга около спортивной площадки арены "Ерофей" 1 июня.

В распоряжении Лайфа оказалось видео этого столкновения. Как нам рассказал источник, взрослым не разрешили кататься на арендованном скутере вместе с девочкой, сославшись на ограничения по весу. Тогда ребёнок поехал самостоятельно, успев проделать путь всего в 10 метров, и столкнулся с другой девочкой, которая ехала на велосипеде. Школьница на скутере потеряла равновесие, упала и ударилась головой об асфальт, у неё начались судороги. На место вызвали врачей.

Как сообщил источник Лайфа, пострадавшая госпитализирована в тяжёлом состоянии с ушибом головного мозга, переломом костей черепа и находится в нейрохирургическом отделении. При этом о самочувствии велосипедистки ничего не известно.

Родственники рассказали полицейским, что надеть шлем арендаторы скутера им даже не предложили. Прокуратура Хабаровска проводит проверку.