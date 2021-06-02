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Детям в России разрешат жить с близкими родственниками при отсутствии родителей

Находиться с бабушками и дедушками, а также старшими братьями и сёстрами несовершеннолетние смогут до тех пор, пока официально не будет назначен попечитель или опекун.

2 июня, 07:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России дети в случае долгого отсутствия родителей смогут жить с бабушкой и дедушкой, а также со старшими братьями и сёстрами или другими родственниками. Об этом говорится в поправках в Семейный кодекс РФ и закон "Об опеке и попечительстве", которые одобрило правительство. Копия заключения оказалась в распоряжении "Парламентской газеты".

Отмечается, что проживание с близкими возможно до тех пор, пока ребёнку официально не назначен опекун или попечитель. Стоит уточнить, что, согласно действующим нормам Семейного кодекса, только родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов. Кроме того, место жительства несовершеннолетних до 14 лет или находящихся под опекой людей определяется Гражданским кодексом по месту проживания их родителей, опекунов или усыновителей. Бабушки, дедушки, братья, сёстры и другие родственники по закону имеют право лишь общаться с ребёнком.

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Как отметила зампредседателя Комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко, эта норма полностью не отражает традиционные для общества в России представления об участии близких родственников в воспитании детей.

"В воспитательном процессе традиционно активное участие принимают бабушки и дедушки детей. Вместе с тем, исходя из действующего законодательства, временное нахождение ребёнка с бабушкой, дедушкой или другими близкими родственниками ничем не отличается от ситуации, при которой ребёнок находится с чужими для него людьми", — отметила парламентарий.

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Костенко назвала недопустимым проявлением института ювенальной юстиции ситуацию, при которой при длительном отсутствии родителей дедушка и бабушка находятся вне правового поля. Поэтому, по её словам, законопроект рекомендует дополнить Семейный кодекс положением, согласно которому дети с согласия родителей вправе быть у дедушек и бабушек, а также других совершеннолетних родственников.

Ранее Лайф рассказывал, что российское движение школьников к 1 июня выпустило песню про детей-героев. В клипе на композицию представлены сюжеты о реальных подвигах современных подростков, которые проявили смелость и отвагу, чтобы спасти чьи-то жизни.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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