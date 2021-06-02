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В Минобороны РФ заявили о поставке НАТО оружия Киеву под прикрытием учений Sea Breeze

В дальнейшем это вооружение будет направлено украинским войскам и националистским формированиям в Донбассе.

2 июня, 09:24
<p>Учения Sea Breeze. Архив. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Учения Sea Breeze. Архив. Фото © ТАСС / Zuma

НАТО поставит на Украину современное оружие под прикрытием учений Sea Breeze, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В дальнейшем, как и в прежние годы, всё это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях", — добавил военный.

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Конашенков отметил, что, несмотря на то что учение по статусу является морским, "его истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Чёрного моря". В частности, по его словам, в Незалежной будет отрабатываться взаимодействие спецназа различной национальной принадлежности при совместном выполнении задач.

В этой связи Минобороны РФ будет "внимательно отслеживать ход подготовки и проведения" учений, а также реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности России, если возникнет такая необходимость, добавил генерал-майор.

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Совместные учения Украины и стран НАТО пройдут с 28 июня по 10 июля с участием четырёх тысяч солдат. Они включают совместные операции спецназа в Херсонской (граничит с Крымом) и Николаевской областях, в том числе ночное десантирование.

Ранее Лайф рассказывал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал ответ России на рост военной угрозы со стороны НАТО. Он подчеркнул, что альянс вынуждает Москву принять меры адекватного противодействия.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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