В Минобороны РФ заявили о поставке НАТО оружия Киеву под прикрытием учений Sea Breeze

НАТО поставит на Украину современное оружие под прикрытием учений Sea Breeze, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В дальнейшем, как и в прежние годы, всё это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях", — добавил военный.

Конашенков отметил, что, несмотря на то что учение по статусу является морским, "его истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Чёрного моря". В частности, по его словам, в Незалежной будет отрабатываться взаимодействие спецназа различной национальной принадлежности при совместном выполнении задач.

В этой связи Минобороны РФ будет "внимательно отслеживать ход подготовки и проведения" учений, а также реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности России, если возникнет такая необходимость, добавил генерал-майор.

Совместные учения Украины и стран НАТО пройдут с 28 июня по 10 июля с участием четырёх тысяч солдат. Они включают совместные операции спецназа в Херсонской (граничит с Крымом) и Николаевской областях, в том числе ночное десантирование.