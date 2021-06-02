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В центре Москвы конфликт из-за обмена денег закончился стрельбой

Предварительно, пострадали три человека, они получили ранения различных частей тела. Одного из них отправили в больницу.

2 июня, 09:04
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В центре Москвы, на Марксистской улице, словесная перепалка с участием трёх мужчин переросла в стрельбу, сообщил Лайфу источник. Предварительно, ссора произошла у банка во время обмена денег.

В определённый момент одного из мужчин что-то не устроило, он достал травматический пистолет и открыл огонь. Пострадали все трое участников инцидента. Так, один получил ранение ноги и руки, другой — ноги и живота, а третий — ранение головы.

Одного мужчину отправили в больницу. Предварительно, все ранения нетяжёлые и госпитализация не потребуется. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

При этом в МВД по столице Лайфу заявили, что все трое участников конфликта задержаны и доставлены в отдел, пострадавших нет.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Волгограде задержали фитнес-тренера, ранившего трёх человек из-за конфликта в баре. Молодой человек уже сознался в содеянном, правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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