В центре Москвы конфликт из-за обмена денег закончился стрельбой

В центре Москвы, на Марксистской улице, словесная перепалка с участием трёх мужчин переросла в стрельбу, сообщил Лайфу источник. Предварительно, ссора произошла у банка во время обмена денег.

В определённый момент одного из мужчин что-то не устроило, он достал травматический пистолет и открыл огонь. Пострадали все трое участников инцидента. Так, один получил ранение ноги и руки, другой — ноги и живота, а третий — ранение головы.

Одного мужчину отправили в больницу. Предварительно, все ранения нетяжёлые и госпитализация не потребуется. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

При этом в МВД по столице Лайфу заявили, что все трое участников конфликта задержаны и доставлены в отдел, пострадавших нет.