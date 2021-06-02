В МИД заявили, что Россия предлагала США обнулить ограничения в работе дипломатов

Россия неоднократно предлагала США взаимно отменить ограничения в работе дипломатических представительств, но отклика не получила. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы американцам предлагали неоднократно, десятки раз, взаимно "обнулить" ограничения и восстановить работу по крайней мере на консульском направлении, так как это необходимо, извините меня, в третьем десятилетии XXI века. Отклика нет", — отметил Рябков в интервью "Ленте.ру".

По его словам, Россия всегда выступала и будет выступать за нормальное общение между государствами и гражданами, и Москва продолжит прилагать усилия, чтобы в Вашингтоне поняли бессмысленность "конфронтационных приёмов". Однако Рябков признался, что не испытывает оптимизма по этому вопросу.