В МИД заявили, что Россия предлагала США обнулить ограничения в работе дипломатов
По словам Сергея Рябкова, Москва всегда выступала и будет выступать за нормальное общение между государствами и гражданами.
Россия неоднократно предлагала США взаимно отменить ограничения в работе дипломатических представительств, но отклика не получила. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы американцам предлагали неоднократно, десятки раз, взаимно "обнулить" ограничения и восстановить работу по крайней мере на консульском направлении, так как это необходимо, извините меня, в третьем десятилетии XXI века. Отклика нет", — отметил Рябков в интервью "Ленте.ру".
По его словам, Россия всегда выступала и будет выступать за нормальное общение между государствами и гражданами, и Москва продолжит прилагать усилия, чтобы в Вашингтоне поняли бессмысленность "конфронтационных приёмов". Однако Рябков признался, что не испытывает оптимизма по этому вопросу.
Напомним, 15 апреля Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. В рамках этих ограничительных мер США высылают десять человек из российской дипмиссии в Вашингтоне. 16 апреля МИД РФ объявил ответные меры, среди них — высылка десяти американских дипломатов и рекомендация послу Джону Салливану уехать в Вашингтон для консультаций (что он уже и сделал).
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