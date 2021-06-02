Белоруссия рекомендовала иностранным авиакомпаниям облетать Украину
В Минтрансе республики привели несколько примеров небезопасных полётов над территорией Незалежной. Так, среди них — катастрофа лайнера Ту-154 авиакомпании "Сибирь", крушение рейса MH17, а также угрозы применения военной силы в отношении лайнера "Белавиа".
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Министерство транспорта Белоруссии из соображений безопасности не рекомендует иностранным авиакомпаниям совершать перелёты в воздушном пространстве Украины. Об этом говорится на сайте ведомства.
В Минтрансе республики привели несколько примеров небезопасных полётов над территорией Незалежной. Так, среди них — катастрофа лайнера авиакомпании "Сибирь", сбитого в 2001 году в ходе проведения учений войск противовоздушной обороны Украины. Также в белорусском ведомстве напомнили и об инциденте с самолётом авиакомпании Malaysia Airlines, сбитым над Донбассом в 2014 году. Кроме того, в 2016 году Киев угрожал применить военную силу в отношении лайнера авиакомпании "Белавиа".
"В связи с вышеизложенным авиационные власти Республики Беларусь не рекомендуют иностранным авиаперевозчикам использовать воздушное пространство Украины при осуществлении полётов", — говорится в сообщении.
Напомним, Украина официально приняла решение прекратить авиасообщение с Белоруссией после инцидента, связанного с экстренной посадкой самолёта в Минске авиакомпании Ryanair. Запрет вступил в силу с полуночи 26 мая. Также лидеры стран Евросоюза решили запретить белорусским авиакомпаниям полёты в ЕС, Великобритания отозвала у национальной авиакомпании Белоруссии разрешение на полёты в королевство, а Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила запрос на приостановку полётов над Белоруссией.
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