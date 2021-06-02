Белоруссия рекомендовала иностранным авиакомпаниям облетать Украину

В Минтрансе республики привели несколько примеров небезопасных полётов над территорией Незалежной. Так, среди них — катастрофа лайнера авиакомпании "Сибирь", сбитого в 2001 году в ходе проведения учений войск противовоздушной обороны Украины. Также в белорусском ведомстве напомнили и об инциденте с самолётом авиакомпании Malaysia Airlines, сбитым над Донбассом в 2014 году. Кроме того, в 2016 году Киев угрожал применить военную силу в отношении лайнера авиакомпании "Белавиа".

