Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Белоруссия рекомендовала иностранным авиакомпаниям облетать Украину

В Минтрансе республики привели несколько примеров небезопасных полётов над территорией Незалежной. Так, среди них — катастрофа лайнера Ту-154 авиакомпании "Сибирь", крушение рейса MH17, а также угрозы применения военной силы в отношении лайнера "Белавиа".

2 июня, 09:01
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Министерство транспорта Белоруссии из соображений безопасности не рекомендует иностранным авиакомпаниям совершать перелёты в воздушном пространстве Украины. Об этом говорится на сайте ведомства.


Зеленский назвал Союзное государство России и Белоруссии угрозой для Украины

Зеленский назвал Союзное государство России и Белоруссии угрозой для Украины

В Минтрансе республики привели несколько примеров небезопасных полётов над территорией Незалежной. Так, среди них — катастрофа лайнера авиакомпании "Сибирь", сбитого в 2001 году в ходе проведения учений войск противовоздушной обороны Украины. Также в белорусском ведомстве напомнили и об инциденте с самолётом авиакомпании Malaysia Airlines, сбитым над Донбассом в 2014 году. Кроме того, в 2016 году Киев угрожал применить военную силу в отношении лайнера авиакомпании "Белавиа".

"В связи с вышеизложенным авиационные власти Республики Беларусь не рекомендуют иностранным авиаперевозчикам использовать воздушное пространство Украины при осуществлении полётов", — говорится в сообщении.

"За это будут платить пассажиры": Кремль счёл поспешной рекомендацию ЕС облетать Белоруссию

"За это будут платить пассажиры": Кремль счёл поспешной рекомендацию ЕС облетать Белоруссию

Напомним, Украина официально приняла решение прекратить авиасообщение с Белоруссией после инцидента, связанного с экстренной посадкой самолёта в Минске авиакомпании Ryanair. Запрет вступил в силу с полуночи 26 мая. Также лидеры стран Евросоюза решили запретить белорусским авиакомпаниям полёты в ЕС, Великобритания отозвала у национальной авиакомпании Белоруссии разрешение на полёты в королевство, а Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила запрос на приостановку полётов над Белоруссией.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Украина ни при чём: Огромный груз сала попытались ввезти в Россию под видом щепок

сегодня в 02:58

"Даже здравые голоса тонут в безумии": Политолог оценил заявление депутата Рады о катастрофичном положении экономики Украины

сегодня в 08:39

"Помогли украинцы из Кремниевой долины": Netflix исправил перевод слова "бандеровец" в "Брате-2"

сегодня в 07:52

В центре Москвы конфликт из-за обмена денег закончился стрельбой

сегодня в 09:04
Life

В МИД заявили, что Россия предлагала США обнулить ограничения в работе дипломатов

сегодня в 08:55

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1