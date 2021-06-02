Названы отрасли экономики с самым быстрым ростом доходов в период пандемии

Пандемия коронавируса принесла некоторым секторам российской экономики сверхдоходы. Прежде всего произошло это за счёт повышения цен. Список этих областей опубликовала РБК.

В лидерах по итогам исследования — пищевая промышленность, сельское хозяйство, цветная металлургия и фармацевтика. Доходы в последней области выросли на 40% за прошлый год. Их рост к концу 2021-го, по прогнозам, составит ещё 16%.

Цветная металлургия следует за фармацевтикой, поскольку в настоящее время существует глобальный тренд на "зелёную" экономику. Она потребует дополнительных объёмов никеля, меди, палладия и других металлов. А скачок цен на основные продукты питания спровоцировал рост доходов в сферах сельского хозяйства и пищевой промышленности.

От пандемии наиболее пострадали авиаперевозки и строительство коммерческой недвижимости. Данные секторы, по мнению авторов исследования, занимают чуть более 1% российского ВВП и на их восстановление понадобится свыше пяти лет.