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Названы отрасли экономики с самым быстрым ростом доходов в период пандемии

А наиболее отстающим секторам понадобится свыше пяти лет на полное восстановление. "Улиток", как отмечается, немного — они занимают чуть больше 1% российского ВВП.

2 июня, 09:17

Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Пандемия коронавируса принесла некоторым секторам российской экономики сверхдоходы. Прежде всего произошло это за счёт повышения цен. Список этих областей опубликовала РБК.

В лидерах по итогам исследования — пищевая промышленность, сельское хозяйство, цветная металлургия и фармацевтика. Доходы в последней области выросли на 40% за прошлый год. Их рост к концу 2021-го, по прогнозам, составит ещё 16%.

Цветная металлургия следует за фармацевтикой, поскольку в настоящее время существует глобальный тренд на "зелёную" экономику. Она потребует дополнительных объёмов никеля, меди, палладия и других металлов. А скачок цен на основные продукты питания спровоцировал рост доходов в сферах сельского хозяйства и пищевой промышленности.

От пандемии наиболее пострадали авиаперевозки и строительство коммерческой недвижимости. Данные секторы, по мнению авторов исследования, занимают чуть более 1% российского ВВП и на их восстановление понадобится свыше пяти лет.

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Напомним, что, по данным Росстата, промышленное производство в России в апреле выросло на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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