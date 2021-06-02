России и Судану удастся благополучно договориться насчёт пересмотра соглашения по поводу размещения нашей военной базы на берегу Красного моря. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

"Россия активно ведёт себя на африканском рынке, и позиции, которые озвучены нашими МИД и Минобороны, говорят о том, что, в принципе, особых препонов нет. Я не вижу здесь никаких сложностей, полагаю, что всё состоится, потому что у нас взаимные интересы", — рассказал нам эксперт.

Гусев отметил, что отношения РФ с Суданом более чем благоприятные, однако при пересмотре военного соглашения Москва должна заранее оценить все возможные риски. По словам эксперта, учитывая сложные условия в Центральной Африке, требования могут быть разные, но прежде всего они связаны с обеспечением безопасности в стране.