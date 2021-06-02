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"У нас взаимные интересы": Политолог оценил планы Судана о пересмотре соглашения о российской военной базе

Отношения между странами более чем благоприятные, однако при трансформации договорённостей Москва должна заранее оценить все возможные риски, отметил специалист.

2 июня, 09:34
<p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Фото © ТАСС / ЕРА

России и Судану удастся благополучно договориться насчёт пересмотра соглашения по поводу размещения нашей военной базы на берегу Красного моря. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

"Россия активно ведёт себя на африканском рынке, и позиции, которые озвучены нашими МИД и Минобороны, говорят о том, что, в принципе, особых препонов нет. Я не вижу здесь никаких сложностей, полагаю, что всё состоится, потому что у нас взаимные интересы", — рассказал нам эксперт.

Африканский форпост. Зачем России военная база в Судане?

Африканский форпост. Зачем России военная база в Судане?

Гусев отметил, что отношения РФ с Суданом более чем благоприятные, однако при пересмотре военного соглашения Москва должна заранее оценить все возможные риски. По словам эксперта, учитывая сложные условия в Центральной Африке, требования могут быть разные, но прежде всего они связаны с обеспечением безопасности в стране.

О планах пересмотреть решение ранее объявил начальник штаба суданских вооружённых сил Мухаммад Усман аль-Хусейн. Он заявил, что договор может быть продолжен только в случае, если новое правительство увидит выгоду в сотрудничестве.

Лайф рассказывал, что в ноябре 2020 года президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны подписать соглашение о создании пункта обеспечения ВМФ РФ в Судане. В феврале 2021 года российский фрегат "Адмирал Григорович" впервые в новейшей истории зашёл в Порт-Судан для создания пункта материально-технического обеспечения ВМФ России.

В апреле же сообщалось, что Судан передумал подписывать соглашение по созданию базы ВМФ РФ. Позднее сообщения об этом были официально опровергнуты. 18 мая российская дипмиссия опубликовала заявление о том, что "каких-либо уведомлений от суданской стороны Посольство России в Хартуме не получало".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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