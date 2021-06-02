Песков: РФ разбирается с ситуацией о пересмотре соглашения по морской базе в Судане
2 июня стало известно, что суданская сторона намерена пересмотреть документ, подписанный между бывшим правительством страны и Москвой.
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Россия будет разбираться с ситуацией вокруг решения Судана о пересмотре соглашения по созданию российской военной базы на берегу Красного моря. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Видели сообщения. По дипломатическим каналам с суданской стороной мы находимся в постоянном контакте. Будем с этим вопросом разбираться", — отметил представитель Кремля.
Напомним, в ноябре 2020 года президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны подписать соглашение о создании пункта обеспечения ВМФ РФ в Судане. В феврале 2021 года российский фрегат "Адмирал Григорович" впервые в новейшей истории зашёл в Порт-Судан для создания пункта материально-технического обеспечения ВМФ России.
В апреле же сообщалось, что Судан передумал подписывать соглашение по созданию базы ВМФ РФ. Позднее сообщения об этом были официально опровергнуты. А 2 июня стало известно, что власти Судана всё же намерены пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы.
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